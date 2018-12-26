26 декабря 2018, 13:41
Китайцы сделали Land Cruiser для бедных
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Китайская компания Hengtian Automobile выпустила бюджетную копию Toyota Land Cruiser 200. Оригинальный японский внедорожник стоит в Поднебесной дорого - 770 тысяч юаней или порядка 7,72 млн рублей. Реплика должна оказаться на порядок дешевле.
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Неизвестно, выпустили китайцы свой вседорожник по лицензии Toyota или просто позаимствовали дизайн. Конструкция силового каркаса и шасси у «китайца» спроектированы на базе японской модели, поэтому размеры автомобилей похожи. Hengtian L4600 имеет 5 089 мм в длину, 2 026 мм в ширину и 1 872 мм в высоту. Размер колесной базы – 2 950 мм. Габариты Land Cruiser 200: 4 950 х 1 980 х 1 955 мм, а расстояние между осями – 2 850 мм.
Китайский Hengtian L4600 оснастили бензиновым мотором Futai объемом 4,6 литра и мощностью 286 л.с. Агрегат может работать в паре как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Автомобиль получил все необходимые сертификаты для выхода на домашний рынок. Продажи нового внедорожника в Китае начнутся весной 2019 года. Покупатели смогут выбирать между пяти- и семиместными модификациями.
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