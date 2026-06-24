Чернее черного: китайские ученые создали покрытие для автомобилей, которое поглощает почти весь свет

24 июня 2026, 19:11
Китайцы создали покрытие для авто, поглощающее 99,9% света - новый тренд в дизайне
Китайцы создали покрытие для авто, поглощающее 99,9% света - новый тренд в дизайне
В Китае разработали уникальное покрытие для автомобилей, способное поглощать почти весь свет. Эта инновация может не только изменить внешний вид машин, но и повлиять на подходы к автомобильному дизайну и премиальному сегменту. Почему это важно - в нашем материале.
Автомобильный рынок регулярно удивляет новыми технологиями, но появление покрытий, способных поглощать 99,9% светового излучения, действительно выделяется на фоне других инноваций. Китайские ученые из компании Nippon Paint в Шанхае под руководством Живэя Лю разработали материал, который может полностью изменить представление о черном цвете в автомобильном дизайне. Если раньше черные автомобили ассоциировались с премиальностью и статусом, то теперь речь идет о настоящем визуальном феномене, где привычные контуры кузова буквально исчезают из-за поглощения света.
В основе новой технологии лежит сочетание технического углерода и углеродных нанотрубок. Такая комбинация не просто делает поверхность темной, а создает структуру, в которой световые лучи многократно отражаются внутри покрытия и практически не возвращаются наружу. В результате автомобиль выглядит как силуэт без объема, а элементы кузова становятся малоразличимыми. Эффект настолько необычен, что разработчики сравнивают его с «автомобильной черной дырой» — конечно, исключительно в визуальном смысле.
Эксперименты с экстремально черными покрытиями уже проводились в автомобильной промышленности. В 2019 году BMW представила концепт X6 с покрытием Vantablack, вызвавший огромный интерес в мире. Однако массовое внедрение этой технологии оказалось невозможным из-за высокой стоимости и сложности производства. Китайская разработка отличается тем, что ее можно использовать не только на выставочных экземплярах, но и на серийных моделях, что открывает новые горизонты для производителей.
Для автопроизводителей сверхчерное покрытие – это не просто дизайнерский ход. В условиях жесткой конкуренции возможность предложить клиенту действительно уникальный внешний вид становится серьезным конкурентным преимуществом. Особенно это актуально для премиального сегмента, где покупатели ценят эксклюзивность. Кроме того, подобные материалы могут найти применение и в других сферах – например, в аэрокосмической области или оптике, где важно минимизировать отражение света.
Однако у технологии есть и очевидные ограничения. Черные автомобили традиционно требуют осторожности в уходе: на них заметна пыль, царапины и любые дефекты. Если покрытие поглощает почти весь свет, любые повреждения будут бросаться в глаза еще сильнее. Пока неясно, насколько новый материал устойчив к ультрафиолету, реагентам и механическим воздействиям. Вероятно, в ближайшие годы такие покрытия будут появляться ограниченными сериями и на шоу-карах.
Если говорить о перспективах, то массовое появление автомобилей с таким покрытием может изменить не только эстетику, но и восприятие транспорта в целом. Важно отметить, что сверхчерные материалы уже использовались в научных приборах и аппаратах для подавления паразитных засветок. В автомобильной сфере их внедрение пока ограничено, но интерес к теме растет. Судя по всему, в ближайшие годы мы увидим новые эксперименты с цветом и светом, а привычное выражение «черная машина» приобретает совершенно иной смысл.
Интересно, что тренд на необычные цвета и покрытия в автоиндустрии набирает обороты не только в Китае. Например, обсуждение новых подходов к дизайну кузова и гибридных технологий можно встретить и в других странах — так, недавно внимание привлек виртуальный концепт универсала Toyota Crown Estate, подробнее в материале о свежем взгляде на универсалы и гибриды для США .
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