Чернее черного: китайские ученые создали покрытие для автомобилей, которое поглощает почти весь свет

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 19:11

Китайцы создали покрытие для авто, поглощающее 99,9% света - новый тренд в дизайне

Китайцы создали покрытие для авто, поглощающее 99,9% света - новый тренд в дизайне

Чернее черного: китайские ученые создали покрытие для автомобилей, которое поглощает почти весь свет

Китайцы создали покрытие для авто, поглощающее 99,9% света - новый тренд в дизайне

В Китае разработали уникальное покрытие для автомобилей, способное поглощать почти весь свет. Эта инновация может не только изменить внешний вид машин, но и повлиять на подходы к автомобильному дизайну и премиальному сегменту. Почему это важно - в нашем материале.

В Китае разработали уникальное покрытие для автомобилей, способное поглощать почти весь свет. Эта инновация может не только изменить внешний вид машин, но и повлиять на подходы к автомобильному дизайну и премиальному сегменту. Почему это важно - в нашем материале.

Автомобильный рынок регулярно удивляет новыми технологиями, но появление покрытий, способных поглощать 99,9% светового излучения, действительно выделяется на фоне других инноваций. Китайские ученые из компании Nippon Paint в Шанхае под руководством Живэя Лю разработали материал, который может полностью изменить представление о черном цвете в автомобильном дизайне. Если раньше черные автомобили ассоциировались с премиальностью и статусом, то теперь речь идет о настоящем визуальном феномене, где привычные контуры кузова буквально исчезают из-за поглощения света.

В основе новой технологии лежит сочетание технического углерода и углеродных нанотрубок. Такая комбинация не просто делает поверхность темной, а создает структуру, в которой световые лучи многократно отражаются внутри покрытия и практически не возвращаются наружу. В результате автомобиль выглядит как силуэт без объема, а элементы кузова становятся малоразличимыми. Эффект настолько необычен, что разработчики сравнивают его с «автомобильной черной дырой» — конечно, исключительно в визуальном смысле.

Эксперименты с экстремально черными покрытиями уже проводились в автомобильной промышленности. В 2019 году BMW представила концепт X6 с покрытием Vantablack, вызвавший огромный интерес в мире. Однако массовое внедрение этой технологии оказалось невозможным из-за высокой стоимости и сложности производства. Китайская разработка отличается тем, что ее можно использовать не только на выставочных экземплярах, но и на серийных моделях, что открывает новые горизонты для производителей.

Для автопроизводителей сверхчерное покрытие – это не просто дизайнерский ход. В условиях жесткой конкуренции возможность предложить клиенту действительно уникальный внешний вид становится серьезным конкурентным преимуществом. Особенно это актуально для премиального сегмента, где покупатели ценят эксклюзивность. Кроме того, подобные материалы могут найти применение и в других сферах – например, в аэрокосмической области или оптике, где важно минимизировать отражение света.

Однако у технологии есть и очевидные ограничения. Черные автомобили традиционно требуют осторожности в уходе: на них заметна пыль, царапины и любые дефекты. Если покрытие поглощает почти весь свет, любые повреждения будут бросаться в глаза еще сильнее. Пока неясно, насколько новый материал устойчив к ультрафиолету, реагентам и механическим воздействиям. Вероятно, в ближайшие годы такие покрытия будут появляться ограниченными сериями и на шоу-карах.

Если говорить о перспективах, то массовое появление автомобилей с таким покрытием может изменить не только эстетику, но и восприятие транспорта в целом. Важно отметить, что сверхчерные материалы уже использовались в научных приборах и аппаратах для подавления паразитных засветок. В автомобильной сфере их внедрение пока ограничено, но интерес к теме растет. Судя по всему, в ближайшие годы мы увидим новые эксперименты с цветом и светом, а привычное выражение «черная машина» приобретает совершенно иной смысл.

Интересно, что тренд на необычные цвета и покрытия в автоиндустрии набирает обороты не только в Китае. Например, обсуждение новых подходов к дизайну кузова и гибридных технологий можно встретить и в других странах — так, недавно внимание привлек виртуальный концепт универсала Toyota Crown Estate, подробнее в материале о свежем взгляде на универсалы и гибриды для США

Упомянутые марки: BMW, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Тойота

Похожие материалы БМВ, Тойота

Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Астрахань Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться