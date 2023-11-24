Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado
Первым в Россию привезут внедорожник Paladin, построенный на одной платформе с рамным Nissan Terra. Его можно считать дешевым аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Габариты новинки: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов. В Китае автомобиль стоит от 170 тысяч юаней или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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24.11.2023, 07:00
Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Британские автодилеры увеличили скидки на новые электромобили в среднем на 323% в отчаянной попытке повысить продажи на фоне снижения спроса. Электрокары покупают, в основном, юрлица, а не обычные автомобилисты, говорится в новом исследовании. Это 12 моделей, цены на которые розничные продавцы снизили больше всего.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
23.11.2023, 16:45
Китайский кроссовер, который хотели выпускать под брендом Lada, подорожал на 400 тысяч рублей
Пока одни китайские автопроизводители объявляют о солидных скидках на свои автомобили, другие, наоборот, резко повышают цены. Кроссоверы FAW Bestune T77 подорожали более чем на 400 тысяч рублей.Читать далее
-
23.11.2023, 15:45
Хамы за рулем: названы автомобили самых невоспитанных водителей
Взаимная вежливость на дороге – залог безопасности. Однако, далеко не все водители следуют этому простому правилу. Россияне назвали марки, за рулем которых чаще ездят автохамы.Читать далее
-
23.11.2023, 13:54
В России стартуют продажи нового китайского кроссовера
Китайская марка Kaiyi анонсировала скорое начало продаж нового среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор: мощностью 186 и 238 лошадиных сил.Читать далее
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