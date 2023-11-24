Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado

Ранее мы писали В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию На автосалоне в Гуанчжоу компания Nissan показала новый вариант флагманского кроссовера Pathfinder. Автомобиль ... Читать далее

Старт продаж в России двух новых внедорожников запланирован на 2024 год. Как подчеркнули в пресс-службе Sinomach Auto, российский рынок рассматривается в качестве приоритетного. Китайский автопроизводитель намерен развивать в нашей стране продажи в лизинг и в кредит. Легковые автомобили будут реализовывать через официальных дилеров Sinomach Automobile. Внедорожники появятся дилерских центрах под маркой Oting, пишет Газета.Ru

Первым в Россию привезут внедорожник Paladin, построенный на одной платформе с рамным Nissan Terra. Его можно считать дешевым аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Габариты новинки: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов. В Китае автомобиль стоит от 170 тысяч юаней или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

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