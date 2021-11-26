Китайцы выкатили свой ответ Ford F-150 Raptor: как вам новые внедорожники Great Wall?
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Фото: motor1
Второй хардкорный пикап Great Wall называется Baja Mad Man. Визуально он отличается модифицированными бамперами, иной радиаторной решеткой с сотовой структурой и двумя широкими золотистыми полосами, протянувшимися через весь внедорожник от капота до крышки грузовой платформы. Инженеры переделали подвеску (+51 мм клиренса к стандартному Poer), оригинальные колесные диски обули во внедорожные покрышки Toyo.
Электрический пикап Great Wall выкрашен в небесно-голубой цвет с серебристыми накладками на бамперы и колесные арки. Он мог бы посоперничать с недавно представленным электропикапом Ford F-150 Lightening или Rivian. На видео ниже можно оценить все новинки Great Wall Motors, включая заряженный пикап Super Car Pickup.
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