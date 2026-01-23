Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 16:32

Китайцы выпустили мотоцикл Changjiang V 750 Defender с коляской и мотором-копией Moto Guzzi

Почему новый китайский мотоцикл вызвал споры — копия или инновация?

Changjiang снова удивил рынок: их V 750 Defender с коляской и необычным двигателем уже обсуждают в Европе. Модель вызывает вопросы у поклонников Moto Guzzi. Что скрывается за внешним сходством? Китайцы не боятся рисковать.

Китайская компания Changjiang (Чанцзян) вновь заявила о себе неожиданной новинкой. На выставке был представлен мотоцикл Defender V 750, который сразу привлёк внимание не только наличием коляски, но и ярким сходством с итальянским Moto Guzzi V85TT. Внешне он мог бы сойти за модель сошедшую с итальянского конвейера, но на деле это китайская разработка, пусть и с явными заимствованиями.

Чанцзян — не новичок в производстве мотоциклов с колясками. За плечами компании десять лет опыта, включая выпуск легендарной модели CJ750, которая была практически копией советского М-72. Но на этот раз китайцы пошли дальше: они не просто вдохновились Moto Guzzi, но и попытались воспроизвести даже характерный продольный V-образный двигатель.

Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что мотор лишь внешне напоминает итальянский оригинал. Под капотом — 750-кубовый агрегат мощностью 64 л.с. с крутящим моментом 60 Нм. Неожиданным решением стала пятиступенчатая коробка передач вместо распространённой шестиступенчатой. Инженеры заменили шестую передачу на задний ход — явно для удобства маневрирования с коляской.

Техническая начинка Defender V 750 выглядит достойно: на всех трёх колёсах установлена ABS, есть система трекшн-контроля, а приборная панель представляет собой 7-дюймовый TFT-дисплей. Для комфорта предусмотрены USB-разъём и прикуриватель. Подвеска от KYB и тормоза от J.Juan говорят о серьёзном подходе к безопасности и управлению.

Чанцзян уже продаёт свои мотоциклы с колясками во многих европейских странах, и, вероятно, Defender V 750 тоже появится на европейских дорогах. Однако здесь компанию может ждать неприятный сюрприз: столь очевидное сходство с Moto Guzzi вряд ли останется незамеченным со стороны Piaggio Group, владеющей итальянским брендом. Юридические споры вполне вероятны, если китайцы решат вывести эту модель на европейский рынок.

Тем не менее, нельзя не признать: Чанцзян умеет удивлять. В условиях, когда копирование стало почти нормой, компания создала продукт, вызывающий споры, дискуссии и даже восхищение. Defender V 750 — это не просто реплика, а попытка переосмыслить классику на свой лад. Пусть не все решения здесь однозначны, но равнодушными эта модель точно не оставит.

