Китайцы выпустили очень перспективный кроссовер: он может «взорвать» рынок
Фото: XPeng
Фото: XPeng
Фото: XPeng
Фото: XPeng
Фото: XPeng
Автопилот может самостоятельно справляться со множеством ситуаций: от запуска электромобиля до парковки, но ещё не достиг уровня полной автоматизации. В системе используется два процессора NVIDIA, различные камеры по всем сторонам автомобиля и пара лидаров.
Электрическая силовая установка нового поколения XPower 3.0 поддерживает напряжение в 800 Вт, что позволяет реализовать функцию быстрой зарядки. За 5 минут можно подзарядить батарею на следующие 200 километров пути. Больше никаких технических подробностей о XPeng G9 сообщать не стали. Серийное производство стартует в третьем квартале 2022 года.
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