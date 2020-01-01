Китайцы застряли на дороге в Териберку, образовав на ровном месте пробку
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Пользователи Сети рассказали о перебоях на трассе, ведущей в знаменитую Териберку. Напомним, что туда, на самый край Кольского полуострова, ведет всего одна дорога, и она в зимний период времени нередко превращается в этакое подобие «Дороги жизни». Бывает, так заметет, что транспорт не может проехать по две недели.
Нечто подобное произошло за несколько часов до Нового года. По пути на Териберку (в 31 км от поселка) застрял микроавтобус, перевозивший китайских туристов. Пользователи Сети пишут, что автомобиль застрял, что называется, «на ровном месте».
К счастью, вызванные спасатели прибыли довольно оперативно и вызволили азиатов из снежного плена. Этому факту, надо признаться, сильнее других обрадовались водители и пассажиры десятков машин, которые образовали собой самую настоящую пробку. Ведь все спешили на праздничный стол…
Кстати, про китайцев. Любой местный (неважно – гид или простой обыватель) вам приведет десятки историй, почему и зачем китайцы едут в эти края. В КНР, оказывается, есть поверье: если зачать ребенка под Северным сиянием, жизнь родившегося чада будет неимоверно счастливой и длинной. Во и тянутся на Кольский полуостров многочисленные орды молодых жителей Поднебесной…
Материл по теме - здесь.
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