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1 января 2020, 19:11

Китайцы застряли на дороге в Териберку, образовав на ровном месте пробку

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Фото из соцсетей
В самый канун празднования Нового года мы поведали о непогоде, которая охватила Таймырский полуостров, превратив автомобильное движение в настоящую муку. Но не только на севере Красноярского края было трудно проехать по причине тяжелых метеоусловий.

Пользователи Сети рассказали о перебоях на трассе, ведущей в знаменитую Териберку. Напомним, что туда, на самый край Кольского полуострова, ведет всего одна дорога, и она в зимний период времени нередко превращается в этакое подобие «Дороги жизни». Бывает, так заметет, что транспорт не может проехать по две недели.

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Для большинства из нас Териберка стала известной во многом благодаря фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева. ...
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Или другая напасть – аварии, парализующие движение. Их тут, увы, регистрируется немало: по незнанию некоторые автомобилисты гоняют почем зря. Итог: либо «перевертыши» в кювете, либо «лоб в лоб» с неминуемым перекрытием проезжей части, либо застрявшие машины по причине занесенной магистрали.

Нечто подобное произошло за несколько часов до Нового года. По пути на Териберку (в 31 км от поселка) застрял микроавтобус, перевозивший китайских туристов. Пользователи Сети пишут, что автомобиль застрял, что называется, «на ровном месте».

К счастью, вызванные спасатели прибыли довольно оперативно и вызволили азиатов из снежного плена. Этому факту, надо признаться, сильнее других обрадовались водители и пассажиры десятков машин, которые образовали собой самую настоящую пробку. Ведь все спешили на праздничный стол…

Кстати, про китайцев. Любой местный (неважно – гид или простой обыватель) вам приведет десятки историй, почему и зачем китайцы едут в эти края. В КНР, оказывается, есть поверье: если зачать ребенка под Северным сиянием, жизнь родившегося чада будет неимоверно счастливой и длинной. Во и тянутся на Кольский полуостров многочисленные орды молодых жителей Поднебесной…

Материл по теме - здесь


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Отзывы по теме
Как проверить, заменили масло в сервисе или нет?
У меня тоже такое было. Меняли на 1 ТО масло, но при сдаче в щупе масло коричный был, я сказал что есть сомнение о том что меняли масло.показали видео, но там тоже не видно что сливает, и наливает новую маслу. Потом читал что масло бывает и коричный.
Усон(Семен)
Автомир KIA СПб | отзывы
Среди дороги встал как вкопанный. Отбуксировали меня в сервис при салоне, где я покупал Спортейдж, там сделали диагностику, выявили, что лопнул патрубок антифриза. Причин такой поломки не выявили, хотя это важно на мой взгляд. Ну ладно. Патрубков в салоне не было, я купил его и антифриз в автомагазине ...
Левон
FAVORIT MOTORS Cadillac | отзывы
Машина была на гарантии, собственно, двух лет еще нет, как заглохла посреди дороги. Приехал в сервис на эвакуаторе, но в тот день ничего не было сделано, уже был вечер. На следующий день сделали диагностику, определили проблему, назначили двухнедельный срок для ожидания запчасти. Машина, как вы понимаете ...
Lavr
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Китайцы застряли на дороге в Териберку, образовав на ровном месте пробку
Пользователи Сети рассказали о перебоях на трассе, ведущей в знаменитую Териберку. Напомним, что туда, на самый край Кольского полуострова, ведет всего одна дорога, и она в зимний период времени нередко превращается в этакое подобие «Дороги жизни». Бывает, так заметет, что транспорт не может проехать по две недели.{{material_125904}}Или другая напасть – аварии, парализующие движение. Их тут, увы, регистрируется немало: по незнанию некоторые автомобилисты гоняют почем зря. Итог: либо «перевертыши» в кювете, либо «лоб в лоб» с неминуемым перекрытием проезжей части, либо застрявшие машины по причине занесенной магистрали. Нечто подобное произошло за несколько часов до Нового года. По пути на Териберку (в 31 км от поселка) застрял микроавтобус, перевозивший китайских туристов. Пользователи Сети пишут, что автомобиль застрял, что называется, «на ровном месте». К счастью, вызванные спасатели прибыли довольно оперативно и вызволили азиатов из снежного плена. Этому факту, надо признаться, сильнее других обрадовались водители и пассажиры десятков машин, которые образовали собой самую настоящую пробку. Ведь все спешили на праздничный стол…Кстати, про китайцев. Любой местный (неважно – гид или простой обыватель) вам приведет десятки историй, почему и зачем китайцы едут в эти края. В КНР, оказывается, есть поверье: если зачать ребенка под Северным сиянием, жизнь родившегося чада будет неимоверно счастливой и длинной. Во и тянутся на Кольский полуостров многочисленные орды молодых жителей Поднебесной…Материл по теме - здесь. 
2020-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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