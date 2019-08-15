15 августа 2019, 07:41
Китайцы засветили мощный Skoda Kamiq GT
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Официальная премьера «заряженной» версии компактного кроссовера Skoda Kamiq с приставкой GT должна состояться осенью 2019 года. Фотошпионам удалось заснять новинку значительно раньше во время дорожных тестов.
Skoda Kamiq GT
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В начале июня 2019 года на мотор-шоу в китайском городе Шэньчжэнь Skoda продемонстрировала концепт-кар под названием Vision GT. Именно он и стал предвестником спортивной модификации Skoda Kamiq. Предсерийный автомобиль, засветившийся во время дорожных тестов, свободен от камуфляжа и заботливо снабжен шильдиками с названием модели.
Kamiq GT можно рассмотреть во всех подробностях. Кроссовер получил более агрессивный дизайн. Передняя часть выполнена в духе нового хэтчбека Skoda Scala. Вокруг боковых стекол появились контрастные накладки, а на корме - новые задние фонари. GT-версия оказалась чуть длиннее стандартного Kamiq из-за другого обвеса. Ожидается, что в его моторную гамму войдет 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. (175 Нм). Сохранится и прежний 1,5-литровый «атмосферник», выдающий 110 сил и 146 Нм момента.
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