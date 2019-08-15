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15 августа 2019, 07:41

Китайцы засветили мощный Skoda Kamiq GT

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Официальная премьера «заряженной» версии компактного кроссовера Skoda Kamiq с приставкой GT должна состояться осенью 2019 года. Фотошпионам удалось заснять новинку значительно раньше во время дорожных тестов.
Китайцы засветили мощный Skoda Kamiq GT

Skoda Kamiq GT

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Компактный кроссовер Skoda Kamiq, предназначенный для китайского рынка, дебютировал в апреле 2018 года на Пекинском автосалоне. Продажи в Поднебесной стартовали прошлым летом. Модель построена на старой тележке PQ25 и по габаритам больше напоминает европейский Karoq: 4 390 мм х 1 606 мм х 1 781 мм. Кстати, кроссовер с названием Kamiq продается и в Европе, но с китайской версией его роднит только название. Европейский Kamiq существенно меньше и построен на современной «фольксвагеновской» архитектуре MQB-A0. 

В начале июня 2019 года на мотор-шоу в китайском городе Шэньчжэнь Skoda продемонстрировала концепт-кар под названием Vision GT. Именно он и стал предвестником спортивной модификации Skoda Kamiq. Предсерийный автомобиль, засветившийся во время дорожных тестов, свободен от камуфляжа и заботливо снабжен шильдиками с названием модели. 

Kamiq GT можно рассмотреть во всех подробностях. Кроссовер получил более агрессивный дизайн. Передняя часть выполнена в духе нового хэтчбека Skoda Scala. Вокруг боковых стекол появились контрастные накладки, а на корме - новые задние фонари. GT-версия оказалась чуть длиннее стандартного Kamiq из-за другого обвеса. Ожидается, что в его моторную гамму войдет 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. (175 Нм). Сохранится и прежний 1,5-литровый «атмосферник», выдающий 110 сил и 146 Нм момента.

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Китайцы засветили мощный Skoda Kamiq GT
{{material_123757}}Компактный кроссовер Skoda Kamiq, предназначенный для китайского рынка, дебютировал в апреле 2018 года на Пекинском автосалоне. Продажи в Поднебесной стартовали прошлым летом. Модель построена на старой тележке PQ25 и по габаритам больше напоминает европейский Karoq: 4 390 мм х 1 606 мм х 1 781 мм. Кстати, кроссовер с названием Kamiq продается и в Европе, но с китайской версией его роднит только название. Европейский Kamiq существенно меньше и построен на современной «фольксвагеновской» архитектуре MQB-A0. В начале июня 2019 года на мотор-шоу в китайском городе Шэньчжэнь Skoda продемонстрировала концепт-кар под названием Vision GT. Именно он и стал предвестником спортивной модификации Skoda Kamiq. Предсерийный автомобиль, засветившийся во время дорожных тестов, свободен от камуфляжа и заботливо снабжен шильдиками с названием модели. Kamiq GT можно рассмотреть во всех подробностях. Кроссовер получил более агрессивный дизайн. Передняя часть выполнена в духе нового хэтчбека Skoda Scala. Вокруг боковых стекол появились контрастные накладки, а на корме - новые задние фонари. GT-версия оказалась чуть длиннее стандартного Kamiq из-за другого обвеса. Ожидается, что в его моторную гамму войдет 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с. (175 Нм). Сохранится и прежний 1,5-литровый «атмосферник», выдающий 110 сил и 146 Нм момента.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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