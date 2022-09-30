Китайская Geely купила себе немножечко Aston Martin
Крупнейшая частная китайская автомобильная компания Geely проявляет интерес к Aston Martin с 2020 года. Приобретенный пакет акций – четвертый по величине и уступает долям председателя правления Лоуренса Стролла (18,3%), Саудовского государственного инвестиционного фонда PIF (16,7%) и Daimler (9,7%). Со своей стороны, Aston Martin помимо солидных инвестиций может рассчитывать на доступ к недорогим запчастям для своих будущих моделей.
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-
30.09.2022, 12:24
Индия ужесточает требования к безопасности: 6 эйрбегов должны быть в каждой машине
Министр дорожного транспорта Нитин Гадкари заявил, что первоочередной задачей ведомства является безопасность пассажиров всех автомобилей, независимо от их стоимости и модификации.Читать далее
-
30.09.2022, 07:57
Что изменится для водителей в России с 1 октября
1 октября 2022 года в нашей стране в силу вступают ряд важных правовых актов, некоторые из них касаются автомобилистов. В частности, нововведения затрагивают систему ОСАГО и порядок предъявления водительских прав.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
30.09.2022, 06:59
Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Российская люксовая марка Aurus официально представила свою третью модель. К седану Senat (индекс 4123) и минивэну Arsenal (4125) присоединился внедорожник Komendant (4124), названный в честь Комендантской башни Московского Кремля.Читать далее
-
29.09.2022, 18:51
Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?
В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
-
29.09.2022, 17:52
Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили обманное ПО, занижающее уровень выбросов в атмосферу во время экологических тестов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил немецкому концерну больше 30 млрд евро.Читать далее
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