Китайская Geely купила себе немножечко Aston Martin

Ранее мы писали 9 китайских автомобильных компаний, которые готовы покорить мир В последние годы китайский автопром развивается бешеными темпами, выпуская сотни новых моделей и расширяя ... Читать далее

Концерн Geely Holding Group объявил о покупке 7,6% акций Aston Martin Lagonda. Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее не менее чем в 70 млн долларов. Как заявил генеральный директор китайской компании Даниэль Донхуэй Ли, он надеется внести свой вклад в будущий успех британской марки и с нетерпением ждет возможности изучить потенциальные варианты сотрудничества.

Крупнейшая частная китайская автомобильная компания Geely проявляет интерес к Aston Martin с 2020 года. Приобретенный пакет акций – четвертый по величине и уступает долям председателя правления Лоуренса Стролла (18,3%), Саудовского государственного инвестиционного фонда PIF (16,7%) и Daimler (9,7%). Со своей стороны, Aston Martin помимо солидных инвестиций может рассчитывать на доступ к недорогим запчастям для своих будущих моделей.

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