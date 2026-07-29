Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 15:23

Китайская Hongqi представила батарею для электрокаров с рекордной скоростью зарядки

Китайская Hongqi представила батарею для электрокаров с рекордной скоростью зарядки

Революция за 3 минуты: Hongqi создала батарею, которая заряжает электромобиль быстрее, чем вы пьёте кофе

Китайская Hongqi представила батарею для электрокаров с рекордной скоростью зарядки

Hongqi удивила отрасль: компания заявила о создании аккумулятора, который заряжается быстрее всех известных аналогов. Мало кто знает, что это решение может повлиять на развитие инфраструктуры и привычки водителей. Какие детали скрывает технология и что это значит для будущих владельцев электрокаров - объяснил специалист. Не прошли мимо и конкуренты: что грозит рынку и какие перспективы открываются - в материале.

Hongqi удивила отрасль: компания заявила о создании аккумулятора, который заряжается быстрее всех известных аналогов. Мало кто знает, что это решение может повлиять на развитие инфраструктуры и привычки водителей. Какие детали скрывает технология и что это значит для будущих владельцев электрокаров - объяснил специалист. Не прошли мимо и конкуренты: что грозит рынку и какие перспективы открываются - в материале.

Для российских автомобилистов новость о разработке новой батареи Hongqi может стать настоящим прорывом: речь идет о технологии, которая способна изменить представление о времени зарядки электромобилей. В условиях, когда вопрос быстрой подзарядки остается одним из главных барьеров для массового перехода на электротягу, появление аккумулятора с рекордными показателями может существенно повлиять на выбор покупателей и развитие зарядной инфраструктуры.

Как сообщает Autonews, Hongqi, входящая в состав концерна FAW, официально объявила о создании аккумуляторной батареи для электромобилей и гибридов, которая превосходит по скорости зарядки даже такие известные решения, как Blade 2.0 от BYD. По данным компании, с 10% до 70% емкости батарея заряжается всего за три минуты 41 секунду, а до 97% - за восемь минут три секунды. В Hongqi подчеркивают, что это лучший результат в отрасли на сегодняшний день.

Технология основана на использовании специально разработанного анода с высокой эффективностью, уникального состава электролита, композитных материалов и адаптивной системы жидкостного охлаждения. Последняя регулирует температурный режим ячеек в зависимости от ситуации: будь то движение, стоянка или подключение к мощной зарядной станции. Такой подход позволяет не только ускорить процесс зарядки, но и повысить безопасность эксплуатации аккумулятора.

Пока в Hongqi не раскрывают, когда начнется серийное производство новой батареи и какая модель первой получит инновационную технологию. Однако известно, что конкуренты не стоят на месте: BYD уже активно развивает в Китае сеть станций Flash Charge, поддерживающих сверхбыструю зарядку. Это создает дополнительную конкуренцию и подталкивает производителей к новым технологическим решениям.

Интересно, что недавно Hongqi открыла предзаказ на электромобиль Tiangong 08 670 Max, который оснащен батареей емкостью 111 кВт·ч и способен проехать до 730 км по циклу CLTC. За этот показатель модель получила награду «Звезда с самым большим запасом хода» на ежегодной церемонии Smart Choice for Mobility. Подобные достижения показывают, что китайские бренды не только догоняют, но и опережают мировых лидеров по ключевым параметрам.

Стоит отметить, что развитие технологий аккумуляторов становится одним из главных трендов последних лет. Как видно на примере других производителей, например, отечественный электрокар «Атом» также удивил запасом хода на трассе, что подтверждает: конкуренция в сегменте электромобилей усиливается, а новые решения появляются все чаще. Подробнее о том, как российские инженеры добиваются впечатляющих результатов, можно узнать в материале о тестах «Атома» на трассе Москва-Тула - подробности испытаний отечественного электрокара.

В целом, появление батареи с такой скоростью зарядки может стать важным шагом для всего рынка. По имеющимся данным, подобные технологии способны не только сократить время обслуживания электромобилей, но и снизить нагрузку на зарядные станции, что особенно актуально для мегаполисов. Для России, где климатические условия и протяженность дорог предъявляют особые требования к электромобилям, такие инновации могут стать ключевым фактором для роста популярности электротранспорта. Важно помнить, что массовое внедрение подобных решений возможно только при поддержке инфраструктуры и доступности самих автомобилей для широкого круга потребителей.

Упомянутые марки: Hongqi, FAW, BYD
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