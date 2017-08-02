2 августа 2017, 15:17
Китайская Octavia получила отличия от российской версии
Автомобильный рынок Поднебесной увидит обновленную версию Skoda Octavia уже 22 августа. Примечательно, что новинка, ориентированная на китайских потребителей, отличается от европейской и российской версии.
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Под капотом у чешского автомобиля скрываются 1,2 и 1,4-литровые турбированные двигатели, выдающие 116 и 150 «лошадей» соответственно. Также моторная линейка включает вариант 1,6-литрового атмосферного двигателя с мощностью 110 л.с.
Производство Skoda Octavia нового поколения для китайского рынка осуществляется на совместном предприятии Volkswagen и китайского автопроизводителя SAIC.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Octavia Style 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.3
|Смешанный цикл
|6.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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