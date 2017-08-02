2 августа 2017, 15:17

Китайская Octavia получила отличия от российской версии

Автомобильный рынок Поднебесной увидит обновленную версию Skoda Octavia уже 22 августа. Примечательно, что новинка, ориентированная на китайских потребителей, отличается от европейской и российской версии.
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Передняя часть лифтбека не подверглась изменениям. А вот сзади модель получила фонари, выполненные в стиле флагманского Skoda Superb. Если сравнивать универсал Octavia Combi для китайского рынка с европейской модификацией, то зарубежным покупателям придется смириться с колесными дисками меньшего размера и отсутствием рейлингов на крыше. Также ни в одной из комплектаций не предусмотрен полноприводный механизм.

Под капотом у чешского автомобиля скрываются 1,2 и 1,4-литровые турбированные двигатели, выдающие 116 и 150 «лошадей» соответственно. Также моторная линейка включает вариант 1,6-литрового атмосферного двигателя с мощностью 110 л.с.

Производство Skoda Octavia нового поколения для китайского рынка осуществляется на совместном предприятии Volkswagen и китайского автопроизводителя SAIC.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 1.6 AT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.3
Смешанный цикл6.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шкода Октавия

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Китайская Octavia получила отличия от российской версии
{{material_119814}}Передняя часть лифтбека не подверглась изменениям. А вот сзади модель получила фонари, выполненные в стиле флагманского Skoda Superb. Если сравнивать универсал Octavia Combi для китайского рынка с европейской модификацией, то зарубежным покупателям придется смириться с колесными дисками меньшего размера и отсутствием рейлингов на крыше. Также ни в одной из комплектаций не предусмотрен полноприводный механизм.Под капотом у чешского автомобиля скрываются 1,2 и 1,4-литровые турбированные двигатели, выдающие 116 и 150 «лошадей» соответственно. Также моторная линейка включает вариант 1,6-литрового атмосферного двигателя с мощностью 110 л.с.Производство Skoda Octavia нового поколения для китайского рынка осуществляется на совместном предприятии Volkswagen и китайского автопроизводителя SAIC.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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