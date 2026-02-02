Какие опции и функции отсутствуют у китайской версии Toyota RAV4 для российского рынка и как это влияет на эксплуатацию

Китайская Toyota RAV4 в России: чем отличается от прежней и на что обратить внимание

Toyota RAV4 из Китая появилась у российских дилеров, но эти кроссоверы не получили привычных для местных условий опций. Почему отсутствие адаптации может стать проблемой для водителей и что предлагают дилеры - в нашем материале.

Появление на российском рынке китайской версии Toyota RAV4 вызвало немало вопросов у автолюбителей. Машины, поступившие к дилерам, внешне практически не отличаются от тех, что ранее собирались под Санкт-Петербургом. Однако за знакомым внешним видом скрываются важные нюансы, которые могут повлиять на управление автомобиля в российских условиях.

Главная причина этих кроссоверов - отсутствие адаптации к суровому климату и специфике российских дорог. Подвеска и трансмиссия настроены на мягкие погодные условия, характерные для Китая. Амортизаторы и пружины рассчитаны на положительную температуру, что может сказаться на комфорте и управляемости зимой или на разбитых трассах. Для тех, кто привык к «зимнему пакету», неутешительная новость: в базовых комплектациях нет ни электрообогрева лобового стекла, ни подогрева передних сидений. Эти функции, которые давно стали стандартом для России, здесь недоступны.

Безопасность тоже вызывает вопросы. Китайский производитель посчитал, что такие системы, как ABS, EBD, VSC и ESP, не являются обязательными для RAV4. В результате автомобили лишены привычных электронных помощников, которые могли бы повысить устойчивость и управляемость на скользких или неровных дорогах. Это решение может удивить многих российских водителей, привыкших к более широкому набору систем активной безопасности.

Впрочем, не обошлось и без современных технологий. Все китайские RAV4 оснащены лидаром, позволяющим обнаруживать пешеходов и предупреждать о возможном столкновении с другими транспортными средствами. Это обеспечивает уверенность в безопасности в городском потоке, но не компенсирует отсутствие базовых зимних опций.

Еще один критический момент - гарантия. На заводскую гарантию Toyota рассчитывать не стоит, поскольку автомобили ввезены по схеме параллельного импорта. Однако дилеры предоставляют гарантийный срок два года, что может стать небольшим утешением для покупателей.

Зато у китайской версии есть неоспоримое преимущество - цена. Разница с российской сборкой может составлять миллион рублей, что делает такие кроссоверы привлекательными для тех, кто ищет экономию.