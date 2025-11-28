Этот RAV4 привезли из Китая: стоит ли он своих 4,5 миллионов рублей?

28 ноября 2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?
На российском автомобильном рынке появилось очередное предложение из Поднебесной. Частные импортеры начали принимать заказы на кроссовер Toyota Wildlander, который является локализованной для Китая версией популярной модели RAV4. Производством этого автомобиля занимается совместное предприятие GAC-Toyota, которое недавно представило новинку на автосалоне в Гуанчжоу.
Стоимость такого автомобиля для российского покупателя стартует с отметки в 4,45 миллиона рублей. Важно понимать, что эта цена включает доставку машины только до Владивостока, дальнейшая транспортировка по стране потребует дополнительных расходов. На фоне цен в самом Китае, где Wildlander стоит от 130 до 221 тысячи юаней (что эквивалентно примерно 1,43-2,44 млн рублей), российская наценка выглядит весьма существенной.
Под капотом у предлагаемых к заказу кроссоверов находится гибридная силовая установка. Она состоит из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, суммарная мощность которых достигает 171 лошадиной силы. Автомобиль оснащен системой полного привода, что является важным преимуществом для российских условий эксплуатации.
Внешне китайский Wildlander практически не отличается от глобальной версии RAV4, знакомой автолюбителям по всему миру. Однако в интерьере есть некоторые нюансы. Например, в отдельных комплектациях вместо современного кнопочного селектора коробки передач установлен более традиционный рычаг. Также диагональ экрана цифровой приборной панели может быть немного меньше, чем у версий для других рынков. Как сообщает «Российская Газета», это не единственная версия RAV4 из Китая - существует также аналог от другого совместного предприятия, FAW-Toyota.
Похожие материалы Тойота
-
21.11.2025, 11:54
Toyota представила новое поколение популярного кроссовера RAV4 в Гуанчжоу
Состоялась премьера обновленного кроссовера Toyota. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон унифицировали с другими моделями. Моторная гамма осталась почти прежней. Новинка скоро может появиться в России. Она сохранит свою популярность.Читать далее
-
18.11.2025, 19:52
Яркий Toyota RAV4 2027 года в кузове купе готов удивить автолюбителей
Toyota готовит к выпуску долгожданную новинку, которая обещает стать событием года. Модель RAV4 2027 в кузове купе уже интригует автолюбителей. Ожидания растут, а подробности держатся в секрете. Узнайте, что готовит японский гигант.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.11.2025, 07:46
Названы надежные кроссоверы вместо дорогого Toyota RAV4
Ищете замену популярному кроссоверу? Есть отличные варианты на вторичке. Они не разочаруют нового владельца. Журналисты подобрали пару надежных моделей. Цены вас приятно удивят.Читать далее
-
29.10.2025, 14:51
Toyota RAV4 GR Sport 2026: новая подвеска и свежий дизайн колес в цифровом рендере
Осень 2025 года обещает быть жаркой для Toyota. Компания готовит обновленный RAV4 GR Sport. Новая версия получит заниженную подвеску и уникальные колесные диски. Подробности о новинке держатся в секрете. Ожидается, что модель появится на рынке уже в ближайшее время.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
28.10.2025, 14:13
Новый Toyota RAV4 шестого поколения: первые отзывы после тестов
Шестое поколение Toyota RAV4 прошло тесты. Дизайн стал заметно смелее. Интерьер остался очень практичным. Но есть и серьезные минусы. Эксперты вынесли свой вердикт. Стоит ли ждать этот кроссовер?Читать далее
-
26.10.2025, 05:36
Toyota готовит обновление GR Corolla 2027 года и связывает его с новым RAV4
Toyota вновь удивляет поклонников. Компания готовит обновление для GR Corolla 2027 года. Модель обещает новые решения и связь с будущим RAV4. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Узнайте, что ждет автолюбителей в ближайшие годы.Читать далее
-
24.10.2025, 13:46
Toyota RAV4 шестого поколения дебютировал с черной версией, но только в мечтах
Toyota представила новое поколение RAV4. Модель получила полностью электрическую линейку. Поклонники ждут особую версию, но пока безрезультатно. Что еще приготовил производитель – подробности в материале.Читать далее
-
16.10.2025, 14:01
В России меняют правила игры: какие авто исчезнут с дорог из-за утильсбора
Готовится реформа утилизационного сбора. Цены на многие автомобили вырастут. Некоторые популярные модели станут невыгодны. Рынок ждут серьезные структурные изменения. Эксперты объяснили, к чему готовиться водителям.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
21.11.2025, 11:54
Toyota представила новое поколение популярного кроссовера RAV4 в Гуанчжоу
Состоялась премьера обновленного кроссовера Toyota. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон унифицировали с другими моделями. Моторная гамма осталась почти прежней. Новинка скоро может появиться в России. Она сохранит свою популярность.Читать далее
-
18.11.2025, 19:52
Яркий Toyota RAV4 2027 года в кузове купе готов удивить автолюбителей
Toyota готовит к выпуску долгожданную новинку, которая обещает стать событием года. Модель RAV4 2027 в кузове купе уже интригует автолюбителей. Ожидания растут, а подробности держатся в секрете. Узнайте, что готовит японский гигант.Читать далее
-
13.11.2025, 14:12
Рост цен и дефицит: что творится с «серыми» иномарками в автосалонах Москвы
В автосалонах ажиотажный спрос. Популярные иномарки скоро подорожают. Приближается реформа утильсбора. Мы узнали реальную ситуацию в Москве. Что происходит с ценами и наличием? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.11.2025, 07:46
Названы надежные кроссоверы вместо дорогого Toyota RAV4
Ищете замену популярному кроссоверу? Есть отличные варианты на вторичке. Они не разочаруют нового владельца. Журналисты подобрали пару надежных моделей. Цены вас приятно удивят.Читать далее
-
29.10.2025, 14:51
Toyota RAV4 GR Sport 2026: новая подвеска и свежий дизайн колес в цифровом рендере
Осень 2025 года обещает быть жаркой для Toyota. Компания готовит обновленный RAV4 GR Sport. Новая версия получит заниженную подвеску и уникальные колесные диски. Подробности о новинке держатся в секрете. Ожидается, что модель появится на рынке уже в ближайшее время.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
28.10.2025, 14:13
Новый Toyota RAV4 шестого поколения: первые отзывы после тестов
Шестое поколение Toyota RAV4 прошло тесты. Дизайн стал заметно смелее. Интерьер остался очень практичным. Но есть и серьезные минусы. Эксперты вынесли свой вердикт. Стоит ли ждать этот кроссовер?Читать далее
-
26.10.2025, 05:36
Toyota готовит обновление GR Corolla 2027 года и связывает его с новым RAV4
Toyota вновь удивляет поклонников. Компания готовит обновление для GR Corolla 2027 года. Модель обещает новые решения и связь с будущим RAV4. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинке уже огромен. Узнайте, что ждет автолюбителей в ближайшие годы.Читать далее
-
24.10.2025, 13:46
Toyota RAV4 шестого поколения дебютировал с черной версией, но только в мечтах
Toyota представила новое поколение RAV4. Модель получила полностью электрическую линейку. Поклонники ждут особую версию, но пока безрезультатно. Что еще приготовил производитель – подробности в материале.Читать далее
-
16.10.2025, 14:01
В России меняют правила игры: какие авто исчезнут с дорог из-за утильсбора
Готовится реформа утилизационного сбора. Цены на многие автомобили вырастут. Некоторые популярные модели станут невыгодны. Рынок ждут серьезные структурные изменения. Эксперты объяснили, к чему готовиться водителям.Читать далее
- 2 583 000 РToyota RAV4 2019 в Москве
- 1 750 000 РToyota RAV4 2011 в Москве
- 1 370 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 750 000 РToyota RAV4 2016 в Москве
- 4 450 000 РToyota RAV4 2024 в Москве
- 4 300 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 4 498 000 РToyota RAV4 2025 в Москве
- 1 253 000 РToyota RAV4 2010 в Москве
- 3 630 000 РToyota RAV4 2019 в Москве
- 4 480 000 РToyota RAV4 2022 в Москве