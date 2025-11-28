Этот RAV4 привезли из Китая: стоит ли он своих 4,5 миллионов рублей?

Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником

В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?

На российском автомобильном рынке появилось очередное предложение из Поднебесной. Частные импортеры начали принимать заказы на кроссовер Toyota Wildlander, который является локализованной для Китая версией популярной модели RAV4. Производством этого автомобиля занимается совместное предприятие GAC-Toyota, которое недавно представило новинку на автосалоне в Гуанчжоу.

Стоимость такого автомобиля для российского покупателя стартует с отметки в 4,45 миллиона рублей. Важно понимать, что эта цена включает доставку машины только до Владивостока, дальнейшая транспортировка по стране потребует дополнительных расходов. На фоне цен в самом Китае, где Wildlander стоит от 130 до 221 тысячи юаней (что эквивалентно примерно 1,43-2,44 млн рублей), российская наценка выглядит весьма существенной.

Под капотом у предлагаемых к заказу кроссоверов находится гибридная силовая установка. Она состоит из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, суммарная мощность которых достигает 171 лошадиной силы. Автомобиль оснащен системой полного привода, что является важным преимуществом для российских условий эксплуатации.

Внешне китайский Wildlander практически не отличается от глобальной версии RAV4, знакомой автолюбителям по всему миру. Однако в интерьере есть некоторые нюансы. Например, в отдельных комплектациях вместо современного кнопочного селектора коробки передач установлен более традиционный рычаг. Также диагональ экрана цифровой приборной панели может быть немного меньше, чем у версий для других рынков. Как сообщает «Российская Газета», это не единственная версия RAV4 из Китая - существует также аналог от другого совместного предприятия, FAW-Toyota.