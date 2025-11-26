Haval и Chery делят заводы: кто следующий? Сюрпризы локализации ждут в декабре

26 ноября 2025, 09:05
Китайские авто с российским VIN: почти половина рынка в октябре 2025
В октябре 2025 года рынок удивил новыми рекордами. Китайские бренды продолжают наращивать локализацию. Лидеры меняются, а конкуренция только растет. Что ждет покупателей к концу года?
В октябре 2025 года российский авторынок вновь оказался в центре внимания: доля автомобилей из Китая, собранных на местных заводах, достигла рекордных 43%. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинг», из 81 тысячи реализованных в прошлом месяце машин китайского происхождения, 34,5 тысячи получили российский VIN. Для сравнения, в сентябре этот показатель составлял 25,7 тысячи, что соответствовало 41% от общего объема.
За десять месяцев текущего года количество таких автомобилей выросло до 209 тысяч, что на 72% превышает результат аналогичного периода 2024 года. Эксперты отмечают, что темпы роста впечатляют, а локализация становится ключевым трендом на рынке.
Особое внимание привлекает бренд Haval: в октябре 93% из 26,1 тысячи проданных кроссоверов были собраны именно в России. Chery также не отстает, обеспечив 63% локализации (4,1 тысячи машин), а гибриды Voyah, выпускаемые под Липецком, показали результат в 87% (1,4 тысячи автомобилей). В десятку лидеров по числу машин с российским VIN вошли Exeed, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM и DFM.
По мнению специалистов, к концу декабря доля китайских автомобилей с российским VIN может вплотную приблизиться к 50%. Несмотря на разнообразие марок, более 90% рынка контролируют два крупных концерна из КНР — GWM и Chery. Остальные игроки пока только готовятся к масштабному расширению.
Введение новых ставок утилизационного сбора, по мнению аналитиков, лишь ускорит процесс локализации. Уже в декабре ожидается очередной скачок, а в 2026 году все больше китайских моделей будут выходить на рынок под российскими брендами. Примером служит марка Tenet, а в будущем подобная схема может быть реализована и для суббрендов Chery — Jeland, Onives и Esteo.
По информации «Газпромбанк Автолизинг», в октябре 2025 года из 164 тысяч новых легковых автомобилей, проданных в России, 81 тысяча пришлась на китайские бренды. Это на 19 тысяч больше, чем месяцем ранее. Продажи большинства ведущих марок из КНР выросли, а Haval и GAC показали годовой прирост на 10-20%.
Среди заметных игроков выделяются китайско-белорусский Belgee (10,8 тысячи сделок), а также новые российские бренды Solaris (5,8 тысячи) и Tenet (8,6 тысячи). Последний, оттянув часть клиентов у Chery, снизил долю китайских автомобилей на рынке с 54% до 49% по итогам октября. В ноябре ожидается около 140-145 тысяч продаж, из которых примерно 70 тысяч составят автомобили китайского происхождения. Это означает рост на 20-25% по сравнению с прошлым годом.
