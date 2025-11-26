Haval и Chery делят заводы: кто следующий? Сюрпризы локализации ждут в декабре

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

26 ноября 2025, 09:05

Китайские авто с российским VIN: почти половина рынка в октябре 2025

Китайские авто с российским VIN: почти половина рынка в октябре 2025

Haval и Chery делят заводы: кто следующий? Сюрпризы локализации ждут в декабре

Китайские авто с российским VIN: почти половина рынка в октябре 2025

В октябре 2025 года рынок удивил новыми рекордами. Китайские бренды продолжают наращивать локализацию. Лидеры меняются, а конкуренция только растет. Что ждет покупателей к концу года?

В октябре 2025 года рынок удивил новыми рекордами. Китайские бренды продолжают наращивать локализацию. Лидеры меняются, а конкуренция только растет. Что ждет покупателей к концу года?

В октябре 2025 года российский авторынок вновь оказался в центре внимания: доля автомобилей из Китая, собранных на местных заводах, достигла рекордных 43%. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинг», из 81 тысячи реализованных в прошлом месяце машин китайского происхождения, 34,5 тысячи получили российский VIN. Для сравнения, в сентябре этот показатель составлял 25,7 тысячи, что соответствовало 41% от общего объема.

За десять месяцев текущего года количество таких автомобилей выросло до 209 тысяч, что на 72% превышает результат аналогичного периода 2024 года. Эксперты отмечают, что темпы роста впечатляют, а локализация становится ключевым трендом на рынке.

Особое внимание привлекает бренд Haval: в октябре 93% из 26,1 тысячи проданных кроссоверов были собраны именно в России. Chery также не отстает, обеспечив 63% локализации (4,1 тысячи машин), а гибриды Voyah, выпускаемые под Липецком, показали результат в 87% (1,4 тысячи автомобилей). В десятку лидеров по числу машин с российским VIN вошли Exeed, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM и DFM.

По мнению специалистов, к концу декабря доля китайских автомобилей с российским VIN может вплотную приблизиться к 50%. Несмотря на разнообразие марок, более 90% рынка контролируют два крупных концерна из КНР — GWM и Chery. Остальные игроки пока только готовятся к масштабному расширению.

Введение новых ставок утилизационного сбора, по мнению аналитиков, лишь ускорит процесс локализации. Уже в декабре ожидается очередной скачок, а в 2026 году все больше китайских моделей будут выходить на рынок под российскими брендами. Примером служит марка Tenet, а в будущем подобная схема может быть реализована и для суббрендов Chery — Jeland, Onives и Esteo.

По информации «Газпромбанк Автолизинг», в октябре 2025 года из 164 тысяч новых легковых автомобилей, проданных в России, 81 тысяча пришлась на китайские бренды. Это на 19 тысяч больше, чем месяцем ранее. Продажи большинства ведущих марок из КНР выросли, а Haval и GAC показали годовой прирост на 10-20%.

Среди заметных игроков выделяются китайско-белорусский Belgee (10,8 тысячи сделок), а также новые российские бренды Solaris (5,8 тысячи) и Tenet (8,6 тысячи). Последний, оттянув часть клиентов у Chery, снизил долю китайских автомобилей на рынке с 54% до 49% по итогам октября. В ноябре ожидается около 140-145 тысяч продаж, из которых примерно 70 тысяч составят автомобили китайского происхождения. Это означает рост на 20-25% по сравнению с прошлым годом.

Упомянутые марки: Haval, Chery, EXEED, Jaecoo, Jetour, BAIC, KAIYI, SWM, TENET, Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Эксид, Джейку, Джетур, БАИК, Кайи, СВМ, Тенет, Белджи

Похожие материалы Хавейл, Чери, Эксид, Джейку, Джетур, БАИК, Кайи, СВМ, Тенет, Белджи

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Уссурийск Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться