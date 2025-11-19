Локальные бренды наступают: почему китайцы больше не доминируют? Случайность или новая тенденция?

Китайские авто теряют позиции: доля на рынке РФ упала ниже 50%

В октябре 2025 года рынок удивил аналитиков. Китайские марки впервые за два года уступили половину рынка. Лидеры сменились, а причины не так очевидны. Что происходит с автопродажами в России?

В октябре 2025 года российский рынок легковых автомобилей преподнес неожиданный поворот: доля машин из Китая впервые за долгое время опустилась ниже психологической отметки в 50%. По информации Автостата, за месяц было реализовано 82,2 тысячи новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 49,6% от общего объема продаж. Еще недавно, в сентябре 2024 года, этот показатель достигал рекордных 61,9%, а теперь ситуация изменилась кардинально.

Падение доли китайских марок началось еще летом. В июле 2025 года их присутствие на рынке составляло 55,3%, в августе – 54,3%, а в сентябре – 51,3%. Октябрь стал переломным моментом: впервые за два года китайские производители уступили половину рынка. Причины такого снижения кроются не только в изменении предпочтений покупателей, но и в активном продвижении локальных брендов, которые все чаще собирают автомобили на территории России и Беларуси.

Как отмечают эксперты, на смену привычным китайским маркам приходят новые игроки с местной пропиской. Например, модели Belgee (Geely), TENET и XCITE (Chery) теперь выпускаются под отечественными и белорусскими брендами. Это позволяет им формально не попадать в статистику китайских производителей, что автоматически увеличивает долю локальных марок. В результате, в октябре в пятерке лидеров российского рынка оказались только две китайские компании – Haval и Geely. Первое место по-прежнему удерживает LADA, а четвертую и пятую позиции заняли Belgee и TENET. Еще летом в этом списке были Chery и Changan, но теперь их вытеснили новые локальные бренды.

Смена лидеров на рынке говорит о том, что автопром России и Беларуси становится все более самостоятельным. Производители адаптируются к новым условиям, а покупатели все чаще выбирают машины, собранные на местных заводах. Китайские бренды, несмотря на недавнее доминирование, вынуждены уступать место новым конкурентам. Как сообщает Автостат, тенденция к снижению их доли может сохраниться и в ближайшие месяцы, если локальные марки продолжат наращивать производство и расширять модельный ряд.