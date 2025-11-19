Локальные бренды наступают: почему китайцы больше не доминируют? Случайность или новая тенденция?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

19 ноября 2025, 15:04

Китайские авто теряют позиции: доля на рынке РФ упала ниже 50%

Китайские авто теряют позиции: доля на рынке РФ упала ниже 50%

Локальные бренды наступают: почему китайцы больше не доминируют? Случайность или новая тенденция?

Китайские авто теряют позиции: доля на рынке РФ упала ниже 50%

В октябре 2025 года рынок удивил аналитиков. Китайские марки впервые за два года уступили половину рынка. Лидеры сменились, а причины не так очевидны. Что происходит с автопродажами в России?

В октябре 2025 года рынок удивил аналитиков. Китайские марки впервые за два года уступили половину рынка. Лидеры сменились, а причины не так очевидны. Что происходит с автопродажами в России?

В октябре 2025 года российский рынок легковых автомобилей преподнес неожиданный поворот: доля машин из Китая впервые за долгое время опустилась ниже психологической отметки в 50%. По информации Автостата, за месяц было реализовано 82,2 тысячи новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 49,6% от общего объема продаж. Еще недавно, в сентябре 2024 года, этот показатель достигал рекордных 61,9%, а теперь ситуация изменилась кардинально.

Падение доли китайских марок началось еще летом. В июле 2025 года их присутствие на рынке составляло 55,3%, в августе – 54,3%, а в сентябре – 51,3%. Октябрь стал переломным моментом: впервые за два года китайские производители уступили половину рынка. Причины такого снижения кроются не только в изменении предпочтений покупателей, но и в активном продвижении локальных брендов, которые все чаще собирают автомобили на территории России и Беларуси.

Как отмечают эксперты, на смену привычным китайским маркам приходят новые игроки с местной пропиской. Например, модели Belgee (Geely), TENET и XCITE (Chery) теперь выпускаются под отечественными и белорусскими брендами. Это позволяет им формально не попадать в статистику китайских производителей, что автоматически увеличивает долю локальных марок. В результате, в октябре в пятерке лидеров российского рынка оказались только две китайские компании – Haval и Geely. Первое место по-прежнему удерживает LADA, а четвертую и пятую позиции заняли Belgee и TENET. Еще летом в этом списке были Chery и Changan, но теперь их вытеснили новые локальные бренды.

Смена лидеров на рынке говорит о том, что автопром России и Беларуси становится все более самостоятельным. Производители адаптируются к новым условиям, а покупатели все чаще выбирают машины, собранные на местных заводах. Китайские бренды, несмотря на недавнее доминирование, вынуждены уступать место новым конкурентам. Как сообщает Автостат, тенденция к снижению их доли может сохраниться и в ближайшие месяцы, если локальные марки продолжат наращивать производство и расширять модельный ряд.

Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, Changan, Belgee, TENET, Xcite
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Чинган, Белджи, Тенет, Иксайт

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Чинган, Белджи, Тенет, Иксайт

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ижевск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться