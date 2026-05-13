Китайский автопром уже не на коне: Автомобильный рынок Китая рушится - дилеры на грани, электромобили держатся лучше

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 08:27

Китайские автодилеры столкнулись с рекордным падением продаж в апреле 2026 года

В апреле 2026 года продажи автомобилей в Китае снизились на 20%, что поставило дилерские центры в сложное положение. Производители прекратили поддержку, а рынок традиционных авто стремительно сжимается. Почему ситуация стала критической - в нашем материале.

Автомобильный рынок Китая переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В 2026 году продажи легковых автомобилей в стране рухнули сразу на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это уже второй квартальный провал подряд, когда дилеры фиксируют серьезные снижения продаж, и ситуация становится все более тревожной для всей отрасли.

По данным «Объединенного комитета по пассажирским автомобилям Китая», за апрель было реализовано всего 1,4 миллиона машин – на 15% меньше, чем в марте. Суммарно с января по апрель дилеры продали 5,6 миллионов автомобилей, что на 18% ниже прошлых показателей за тот же период. Для многих автосалонов это означает реальное выживание: заработать на продаже машин становится практически невозможно, а производители больше не предоставляют субсидий, которые впоследствии приводят к поддержанию плавучести.

Особая острота кризиса наблюдается среди производителей традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. Они находятся в своеобразной ловушке: спрос падает, расходы на содержание бизнеса остаются неизменными. Многие дилеры заключают соглашения с персоналом, пересматривают планы развития и даже закрывают точки продаж. В условиях такой конкуренции между автосалонами обостряется ситуация, покупатели становятся все более осторожными при выборе нового автомобиля.

На этом фоне сегмент электромобилей и подключаемых гибридов выглядит чуть устойчивее. В 2026 году в Китае было продано 883 тысячи «зеленых» автомобилей. Хотя это на 5% меньше, чем годом ранее, по сравнению с мартом наблюдается рост на 4%. Это говорит о том, что интерес к экологическим технологиям сохраняется, несмотря на общий рынок спад. Тем не менее, даже этот сегмент не может компенсировать общее падение продаж и не спасает дилеров от финансовой необходимости.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис может привести к масштабной реструктуризации дилерской сети в Китае. Ожидается, что часть игроков уйдет и, как правило, будут искать новые бизнес-модели и активнее внедрять цифровые сервисы. В ближайшие месяцы ситуация на рынке замедлится, и во многом это будет зависеть от того, как быстро восстановится потребительский спрос и появятся новые стимулы для покупателей.

