Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 11:32

Смогут ли амбиции автопрома изменить мировой рынок — прогнозы и интриги

Китайские бренды раскрыли планы по продажам на 2026 год. Ожидается рост доли электромобилей. Конкуренция между производителями усиливается. Эксперты прогнозируют реструктуризацию отрасли. Интрига сохраняется до последнего.

Китайские автоконцерны не сбавляют обороты и уже сейчас строят планы на 2026 год, несмотря на замедление внутреннего спроса и растущее давление конкурентов. Как сообщает Российская Газета, крупнейшие игроки рынка делают ставку на расширение ассортимента электрифицированных моделей и активное продвижение на зарубежных рынках. При этом традиционные производители закладывают осторожный рост, а новые технологические компании и производители электромобилей демонстрируют по-настоящему дерзкие амбиции.

Geely Automobile, завершив 2025 год с результатом в 3,025 миллиона проданных машин, намерена увеличить этот показатель до 3,45 миллиона в 2026 году. Основная нагрузка ляжет на бренд Geely, который должен реализовать 2,75 миллиона автомобилей. Zeekr и Lynk & Co планируют внести свой вклад, продав 300 и 400 тысяч машин соответственно. Особенно примечательно, что доля электрифицированных моделей в структуре продаж Geely должна вырасти до 64,3% - это почти две трети от общего объема.

Changan Automobile также не отстает: компания рассчитывает реализовать 3,3 миллиона автомобилей, из которых 1,4 миллиона будут оснащены современными экологичными силовыми установками. Впечатляет и экспортная стратегия - за пределами Китая Changan планирует продать 750 тысяч машин. Chery Group, в свою очередь, нацелена на 3,2 миллиона проданных автомобилей, делая акцент на выпуске 17 новых моделей и внедрении интеллектуальных технологий.

Dongfeng Motor обозначила цель в 3,25 миллиона автомобилей, причем более половины из них - 1,7 миллиона - должны быть электрифицированными. Экспортные поставки Dongfeng составят не менее 600 тысяч машин. Great Wall Motor выбрала более осторожную стратегию, но даже ее минимальный план - 1,8 миллиона автомобилей - означает рост более чем на треть по сравнению с предыдущим годом.

На фоне этих цифр особенно выделяются производители электромобилей. Leapmotor, реализовав 596,6 тысячи машин в 2025 году, собирается увеличить продажи до миллиона - прирост почти на 70%. Xiaomi Auto также наращивает обороты: компания рассчитывает довести поставки до 550 тысяч автомобилей. Nio ставит перед собой задачу увеличить продажи на 40-50%, что в абсолютных цифрах составляет 456-489 тысяч машин.

По оценкам Китайской ассоциации по изучению рынка легковых автомобилей, общий объем продаж в 2026 году достигнет 24 миллионов единиц. Однако темпы роста замедляются - всего 1% по сравнению с прошлым годом. При этом доля электрифицированных автомобилей может достичь 61%, что станет новым рекордом для рынка.

Эксперты отмечают, что при столь незначительном росте рынка конкуренция между производителями будет только усиливаться. В Roland Berger подчеркивают: китайский автопром остается крайне раздробленным, в отличие от западных рынков, где несколько гигантов контролируют подавляющую часть продаж. Это создает предпосылки для масштабной реструктуризации отрасли и возможных слияний.

Судя по заявленным планам, китайские автопроизводители не намерены уступать позиции ни на внутреннем, ни на мировом рынке. Их амбиции подкреплены инвестициями в новые технологии, расширением модельных линеек и агрессивной экспансией за рубеж. Впрочем, насколько эти планы окажутся реализуемыми в условиях жесткой конкуренции и замедления спроса - вопрос открытый. Но очевидно одно: 2026 год обещает стать переломным для всей мировой автомобильной индустрии.

Упомянутые марки: Geely, Zeekr, Changan, Chery, DongFeng, Great Wall, Leapmotor, Xiaomi, Nio
