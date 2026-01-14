Смогут ли амбиции автопрома изменить мировой рынок — прогнозы и интриги

Китайские автогиганты нацелились на рекордные продажи и электрификацию к 2026 году

Китайские автоконцерны не сбавляют обороты и уже сейчас строят планы на 2026 год, несмотря на замедление внутреннего спроса и растущее давление конкурентов. Как сообщает Российская Газета, крупнейшие игроки рынка делают ставку на расширение ассортимента электрифицированных моделей и активное продвижение на зарубежных рынках. При этом традиционные производители закладывают осторожный рост, а новые технологические компании и производители электромобилей демонстрируют по-настоящему дерзкие амбиции.

Geely Automobile, завершив 2025 год с результатом в 3,025 миллиона проданных машин, намерена увеличить этот показатель до 3,45 миллиона в 2026 году. Основная нагрузка ляжет на бренд Geely, который должен реализовать 2,75 миллиона автомобилей. Zeekr и Lynk & Co планируют внести свой вклад, продав 300 и 400 тысяч машин соответственно. Особенно примечательно, что доля электрифицированных моделей в структуре продаж Geely должна вырасти до 64,3% - это почти две трети от общего объема.

Changan Automobile также не отстает: компания рассчитывает реализовать 3,3 миллиона автомобилей, из которых 1,4 миллиона будут оснащены современными экологичными силовыми установками. Впечатляет и экспортная стратегия - за пределами Китая Changan планирует продать 750 тысяч машин. Chery Group, в свою очередь, нацелена на 3,2 миллиона проданных автомобилей, делая акцент на выпуске 17 новых моделей и внедрении интеллектуальных технологий.

Dongfeng Motor обозначила цель в 3,25 миллиона автомобилей, причем более половины из них - 1,7 миллиона - должны быть электрифицированными. Экспортные поставки Dongfeng составят не менее 600 тысяч машин. Great Wall Motor выбрала более осторожную стратегию, но даже ее минимальный план - 1,8 миллиона автомобилей - означает рост более чем на треть по сравнению с предыдущим годом.

На фоне этих цифр особенно выделяются производители электромобилей. Leapmotor, реализовав 596,6 тысячи машин в 2025 году, собирается увеличить продажи до миллиона - прирост почти на 70%. Xiaomi Auto также наращивает обороты: компания рассчитывает довести поставки до 550 тысяч автомобилей. Nio ставит перед собой задачу увеличить продажи на 40-50%, что в абсолютных цифрах составляет 456-489 тысяч машин.

По оценкам Китайской ассоциации по изучению рынка легковых автомобилей, общий объем продаж в 2026 году достигнет 24 миллионов единиц. Однако темпы роста замедляются - всего 1% по сравнению с прошлым годом. При этом доля электрифицированных автомобилей может достичь 61%, что станет новым рекордом для рынка.

Эксперты отмечают, что при столь незначительном росте рынка конкуренция между производителями будет только усиливаться. В Roland Berger подчеркивают: китайский автопром остается крайне раздробленным, в отличие от западных рынков, где несколько гигантов контролируют подавляющую часть продаж. Это создает предпосылки для масштабной реструктуризации отрасли и возможных слияний.

Судя по заявленным планам, китайские автопроизводители не намерены уступать позиции ни на внутреннем, ни на мировом рынке. Их амбиции подкреплены инвестициями в новые технологии, расширением модельных линеек и агрессивной экспансией за рубеж. Впрочем, насколько эти планы окажутся реализуемыми в условиях жесткой конкуренции и замедления спроса - вопрос открытый. Но очевидно одно: 2026 год обещает стать переломным для всей мировой автомобильной индустрии.