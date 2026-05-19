Обзавестись заводами вместо пошлин: как китайские автобренды выстраивают стратегию в Европе

19 мая 2026, 16:01
Китайские автогиганты выходят на рынок Европы и США: что меняется для отрасли
Китайские автопроизводители активно осваивают европейский и американский рынки, пока местные концерны вынуждены сокращать производство. Мало кто знает, что новые альянсы и сделки могут изменить расстановку сил в отрасли. Какие риски и выгоды ждут автолюбителей - объясняем на примерах и с цифрами.
Для российских автомобилистов новость о том, что китайские автоконцерны все увереннее закрепляются в Европе и США, может показаться далекой. Но на самом деле последствия этих перемен затрагивают и наш рынок: меняется баланс сил, появляются новые технологии, а конкуренция становится жестче. Как пишет Autonews, пока европейские производители вынуждены закрывать заводы и сокращать расходы, китайские бренды используют этот момент для масштабной экспансии.
BYD, один из крупнейших игроков из КНР, уже ведет переговоры о покупке заводов в Европе. Вице-президент компании Стелла Ли отмечает, что BYD предпочитает самостоятельно управлять производством, а не создавать совместные предприятия. По ее словам, сейчас рассматриваются любые доступные площадки, чтобы быстро запустить выпуск машин на месте. Такой подход позволяет не только обойти пошлины, но и быстрее реагировать на спрос.
Рост интереса к электромобилям в Европе совпал с усилением позиций BYD на Западе. Причины просты: топливо дорожает, а тарифная война между США и Китаем вынуждает искать новые пути для экспорта. В результате BYD резко увеличил поставки за рубеж и стал одним из лидеров по темпам роста.
Еще один китайский бренд, Xpeng, обсуждает с Volkswagen возможность использования европейских заводов. Глава Volkswagen Оливер Блюме не исключает, что концерн может выпускать в Европе автомобили китайской разработки или делить мощности с партнерами из КНР. Управляющий директор Xpeng по северо-восточной Европе Элвис Ченг подтверждает: компания рассматривает как аренду, так и строительство собственного завода. Однако часть площадок Volkswagen уже не отвечает требованиям новых моделей Xpeng и выглядит устаревшей. Несмотря на это, сотрудничество с немецким концерном остается одним из ключевых сценариев выхода на европейский рынок.
Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall в целом поддерживает идею партнерства с китайскими компаниями, но подчеркивает: такие проекты не должны подменять долгосрочную стратегию Volkswagen. В профсоюзе считают, что каждый случай нужно оценивать отдельно, а любые совместные инициативы должны дополнять, а не заменять собственные инвестиции концерна.
Региональные власти Германии также видят в Китае шанс для сохранения рабочих мест. Министр экономики Саксонии Дирк Пантер прямо говорит: для города Цвиккау важнее сохранить производство и занятость, чем цепляться за устаревшие бизнес-модели.
Stellantis и Leapmotor объявили о запуске совместного производства электромобилей в Европе. Этот проект позволит Stellantis загрузить простаивающие заводы, а Leapmotor - быстро наладить локальное производство и избежать европейских пошлин. В рамках сделки на заводе в Сарагосе будут выпускать кроссовер Leapmotor B10 и новый электрический C-SUV под брендом Opel. Глава Opel Флориан Хюттль отмечает, что новая модель объединит батарейные технологии Leapmotor и инженерные решения Opel по шасси и управляемости.
Сотрудничество затронет и поставщиков: компании планируют совместные закупки комплектующих через Leapmotor International, используя преимущества китайской экосистемы электромобилей и европейской логистики. В Stellantis подчеркивают: цель - повысить ценовую конкурентоспособность и ускорить вывод новых моделей на рынок за счет синергии двух систем.
Geely также не отстает: компания рассматривает запуск производства в Испании и ведет переговоры с Ford о возможном использовании завода в Альмуссафесе (Валенсия). Это даст Geely доступ к европейским мощностям и позволит быстрее выйти на рынок с собственными моделями.
Пока китайские бренды расширяют присутствие, европейские и американские концерны сталкиваются с новыми вызовами. В условиях тарифных войн и роста издержек им приходится искать нестандартные решения, чтобы не уступить позиции. Как отмечают эксперты, если тренд сохранится, в ближайшие годы рынок может кардинально измениться: привычные бренды будут вынуждены конкурировать с новыми игроками не только по цене, но и по технологиям.
Интересно, что похожие перемены уже отражаются и на российском рынке. Например, недавно эксперты проанализировали, как китайские автомобили влияют на статистику ДТП в России, и выяснили, что их доля в авариях заметно выросла. Подробнее о том, какие марки чаще всего попадают в неприятности, можно узнать в материале о рисках и особенностях аварийности среди популярных авто.
Таким образом, экспансия китайских автопроизводителей в Европу и США - это не просто очередная новость из-за рубежа. Это сигнал о том, что глобальный рынок меняется, а вместе с ним и правила игры для всех участников, включая российских автолюбителей.
