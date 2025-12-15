BYD, Great Wall и Xpeng наказали авторов фейков – как блогеры попались на обмане

Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию

В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?

В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?

В Китае завершилась серия громких судебных процессов, в которых ведущие автопроизводители страны отстояли свою деловую репутацию. Компании BYD, Great Wall и Xpeng обратились в суд после того, как в интернете появились материалы, порочащие их имя и подрывающие доверие к брендам. По информации «Российской Газеты», итогом разбирательств стала выплата компенсаций на сумму около 2,3 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 325 тысячам долларов.

Один из наиболее заметных случаев связан с концерном Great Wall. С 2023 года один из блогеров систематически публиковал в соцсетях материалы, направленные против компании и ее продукции. Суд признал, что подобные действия нанесли реальный вред деловой репутации автопроизводителя. В результате блогеру пришлось удалить все спорные публикации и выплатить значительную сумму в качестве компенсации. Попытка оспорить решение оказалась безуспешной – встречный иск был отклонен.

Не менее резонансной стала история с BYD. С 2018 года один из пользователей китайских соцсетей распространял негативные сообщения о марке, утверждая, что автомобили BYD склонны к самовозгоранию. Для подтверждения своих слов он использовал видеоролики, не имеющие отношения к продукции компании. Юридическая служба BYD доказала, что блогер сознательно вводил аудиторию в заблуждение ради увеличения просмотров и собственной популярности. Суд обязал его удалить ложные материалы и компенсировать нанесенный ущерб.

Компания Xpeng также столкнулась с клеветой в интернете. Владелец нескольких аккаунтов распространял информацию о якобы массовых проблемах с батареями электромобилей после проезда через лужи, а также о случаях отказа в гарантийном обслуживании. В ходе разбирательства выяснилось, что часть контента была создана с помощью нейросетей и не имела отношения к реальным событиям. Суд признал эти публикации недостоверными и непристойными, обязав автора удалить их и публично извиниться. Кроме того, блогер был арестован на 10 суток за распространение фейков.

Как отмечает «Российская Газета», в последние годы публикация недостоверных сведений в интернете стала для некоторых блогеров способом заработка. Они не только распространяют фейки, но и вымогают у компаний деньги за удаление компрометирующих материалов или обещание не публиковать их в будущем. Социальные сети все чаще используются для дискредитации конкурентов и продвижения собственных интересов. Судебные решения в пользу автопроизводителей могут стать прецедентом и сигналом для других компаний, сталкивающихся с подобными атаками в медиапространстве.