Китайские автолюбители раскритиковали Lada Azimut

Ранее мы писали Американские автолюбители оценили новый Lada Azimut На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) дебютировал новый российский кроссовер Lada ... Читать далее

Фото: 110km.ru

Кроссовер Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ 18 июня, а уже 20-го на популярном китайском автомобильном портале autohome.com.cn вышел посвященный ему материал. В комментариях к статье местные автолюбители активно делились впечатлениями. Если сравнивать с американцами, то китайцы оказались более беспощадны. Положительные отзывы ограничились в основном дизайном и наследием марки. Кто-то похвалил современный и мужественный облик, другой добавил: «Лада – это как старый друг, которого помним еще с детства».По словам журналистов, внешность Lada Azimut выполнена в угловатом стиле с фирменным X-образным дизайном передней части, острыми линиями и крупными воздухозаборниками. Фары головного света интегрированы в решетку радиатора, а на корме светодиодная полоса соединяет задние фонари. Китайские комментаторы обратили внимание на схожесть дизайна с другими моделями: «Похож на Geely Boyue (новый Atlas в России)», – пишет один из пользователей под ником vhzo. Другой добавляет: «Это же Chevrolet! Что, уже своих идей нет?». Интересно, что свои претензии к однотипному дизайну китайских автомобилей есть и у российских автолюбителей

Интерьер Lada Azimut получил стандартные для бюджетных автомобилей решения: два цифровых экрана, навигацию и голосового помощника. Мультимедийная система разрабатывалась совместно с российскими компаниями Sber и Navio. Пользователи из Китая отметили, что интерьер выглядит несколько устаревшим по сравнению с современными автомобилями, доступными в Поднебесной. «Внутри все выглядит нормально, но явно не соответствует уровню современных автомобилей, – пишет один пользователь. – У нас большие экраны ставят даже на бюджетные машины. А тут еще и без беспроводной зарядки!». Справедливости ради отметим, что беспроводная зарядка у Lada Azimut все-таки будет.

Фото: Lada

Под капотом новинки будут доступны атмосферные двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, а в будущем – турбированный вариант на 150 л.с. В паре с ними будут работать шестиступенчатая механическая коробка или вариатор. Цену в 2,5 – 3,0 млн рублей китайцы также восприняли скептически. «Такие деньги за такую машину? У нас уже сейчас можно купить MG HS или BYD Song Plus по такой цене, и с гораздо лучшими характеристиками, – возмущается пользователь A. – Ей конец, еще до старта продаж.» Другой комментатор добавляет: «Такими темпами, она будет устаревшей еще до того, как поступит в продажу. Наши уже перешли на электромобили, а тут все еще атмосферники и механика».

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