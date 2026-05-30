Автор: Мария Степанова

30 мая 2026, 11:32

Китайские автомобили дороже Rolls-Royce: что предлагают за десятки миллионов рублей

Когда Китай стоит как Rolls-Royce: самые дорогие авто из Поднебесной

Китайские производители выходят на новый уровень: их гиперкары и лимузины теперь стоят дороже многих европейских флагманов. Почему эти машины вызывают ажиотаж и каковы их реальные возможности - разбираемся в деталях.

Китайский автопром в последние годы совершил скачок, который ещё недавно казался невозможным. Сегодня на рынке представлены модели, способные конкурировать по цене и статусу с Bentley и Rolls-Royce. Речь идёт не только о копиях, но и о самостоятельных разработках с высокими достижениями и передовыми технологиями.

Maextro S800 – результат сотрудничества Huawei и JAC – сразу привлёк внимание своим масштабом и амбициями. Почти шесть метров длины, купеобразная крыша, салон с отделкой, достойной британских аристократов. Электрическая версия выдаёт 530 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и проезжает до 650 км без подзарядки. Гибридная модификация ещё мощнее: до 864 л.с. и запас хода до 1333 км. Стоимость – от 7,7 до 11,2 млн рублей, что ставит Maextro S800 в один ряд с топовыми европейцами.

Yangwang U7 – ещё один пример инженерной смелости. Этот механический седан весит более трёх тонн, оснащён оригинальными электромоторами и развивает мощность 1306 л.с. Разгон до сотни – 2,9 секунды, максимальная скорость – 270 км/ч. Гибридная версия с бензиновым мотором и аккумулятором на 52,4 кВт·ч обеспечивает запас хода свыше 1000 км. Цена – от 6,9 до 7,7 млн рублей. Для такого набора характеристик это выглядит почти скромно.

Nio ET9 – попытка создать нечто среднее между лифтбеком и кроссовером представительского класса. Два электромотора в сумме выдают 707 л.с., разгон до 100 км/ч – 4,3 секунды, запас хода – до 650 км. В салоне – кресла-троны и отделка, сравнимая с Maybach. Стоимость – около 8,9 млн рублей. Особенность модели – 900-вольтовая архитектура, возможность быстрой зарядки и сложное шасси с подруливающими колёсами.

Yangwang U9 – уже не просто электрокар, а полноценный суперкар. 1306 л.с., четыре электромотора, разгон до 100 км/ч за 2,36 секунды, максимальная скорость – 300 км/ч. Подвеска способна буквально «прыгать» на дороге, а на Нюрбургринге U9 показала результат на уровне Porsche 911 GT2 RS. Цена – около 18,4 млн рублей. Это заявка на мировой рынок гиперкаров.

Hongqi Guoli – лимузин для партийной элиты, который по цене и статусу соперничает с Rolls-Royce Phantom. Почти шесть метров длины, классический V8 на 388 л.с., полный привод и восьмиступенчатый «автомат». Внешне – роскошь, внутри – полуэксклюзивный салон. Стоимость – почти 79 миллионов рублей. Это уже не просто автомобиль, а символ власти.

Судя по представленным моделям, Китай уверенно выходит на рынок ультралюкса, где раньше доминировали Европа и США. За последние годы китайские бренды не только догнали, но и в ряде случаев превзошли конкурентов по технологиям и оснащению. При этом, несмотря на отсутствие столетней истории, спрос на такие машины растёт. Для российского рынка это может привести к появлению новой альтернативы в сегментах премиум и ультралюкс, особенно на фоне ограниченного выбора европейских моделей. Важно отметить, что китайские производители активно инвестируют в разработку собственных платформ и технологий, что позволяет им быстро реагировать на мировые тенденции и предлагать уникальные решения.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Phantom
Упомянутые марки: BYD, Hongqi, Nio, JAC, Rolls-Royce, Bentley
Похожие материалы

