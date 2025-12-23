Сможет ли Америка устоять перед экспансией китайских автогигантов – или уже поздно?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 06:15

Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром

Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром

Сможет ли Америка устоять перед экспансией китайских автогигантов – или уже поздно?

Китайские автомобили и запчасти: как Пекин меняет мировой автопром

Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.

Китайские автоконцерны стремительно захватывают рынки. Их поддержка государством вызывает тревогу у конкурентов. Как США и соседи реагируют на новые вызовы? Почему автопром оказался в центре экономического противостояния – подробности в материале.

В последние годы китайский автопром уверенно вышел на лидирующие позиции в мире. За прошлый год в Китае выпустили более 30 миллионов автомобилей — это почти втрое больше, чем в США, и значительно опережает Японию и Индию. Но дело не только в количестве машин: китайские производители активно наращивают экспорт комплектующих, деталей и сырья, что уже серьезно влияет на глобальные цепочки поставок.

Хотя прямые поставки готовых автомобилей из Китая в США пока незначительны, поток китайских автозапчастей и компонентов за последние десять лет вырос в разы. С 2007 по 2018 год объем импорта автокомпонентов из Китая в США почти удвоился, а их стоимость утроилась. Это не просто конкуренция — речь идет о системном изменении баланса сил на мировом рынке. Как выяснил 110km.ru, Элейн Дезенски, выступая в середине декабря с докладом в Палате представителей США, назвала китайский автопром Троянским конем.

Государственная поддержка и искусственное удешевление

Китайская модель экономики строится на постоянном росте, даже если для этого приходится жертвовать рыночной логикой. В отличие от США, где производство подстраивается под спрос, в Китае объемы определяют чиновники, а не рынок. Огромные субсидии, налоговые льготы, дешевые кредиты и другие меры поддержки позволяют компаниям выпускать новые модели в рекордные сроки и не думать о прибыли. Особенно щедро государство поддерживает электромобили: только за последние 15 лет на их развитие потратили более 230 миллиардов долларов.

В результате на рынке возникает избыток продукции, который внутренний спрос не способен поглотить. Излишки отправляются за рубеж, где демпинговые цены вытесняют конкурентов. Американские и европейские производители, не имеющие такой поддержки, оказываются в невыгодном положении.

Монополии и контроль над сырьем

Китайские компании не ограничиваются только производством автомобилей. Они захватили ключевые позиции в добыче и переработке стратегически важных материалов: графита, лития, редкоземельных металлов. Например, на долю Китая приходится 95% мирового производства графита для аккумуляторов и почти столько же — редкоземельных элементов для электродвигателей. Даже датчики и электроника для современных автомобилей часто производятся исключительно в Китае.

Такой контроль позволяет Китаю не только диктовать цены, но и использовать сырьевые монополии как инструмент давления на другие страны. В случае необходимости Пекин может ограничить поставки или резко изменить стоимость материалов, что уже не раз приводило к сбоям в работе западных компаний.

Демпинг, вертикальная интеграция и трудовые практики

Еще одна особенность китайской экспансии — агрессивный демпинг. Благодаря субсидиям и низким издержкам, китайские производители могут продавать автомобили и комплектующие по ценам, недоступным для конкурентов. Избыточные мощности позволяют Китаю ежегодно выпускать на миллионы машин больше, чем требуется внутреннему рынку, и сбывать их за границу.

Многие китайские концерны полностью контролируют весь производственный цикл: от добычи сырья до сборки и логистики. Это дает им дополнительное преимущество и позволяет быстро реагировать на изменения спроса. Однако такие методы часто сопровождаются нарушениями трудовых прав, низкими зарплатами и пренебрежением к экологии. В некоторых регионах страны до сих пор фиксируются случаи принудительного труда, особенно на предприятиях, связанных с производством алюминия и аккумуляторов.

Ответные меры и перспективы

США и их партнеры по Северной Америке уже осознали масштабы угрозы. В последние годы обсуждаются новые тарифы, ужесточение правил происхождения товаров и совместные меры по защите внутреннего рынка. Однако из-за тесной интеграции цепочек поставок полностью изолировать себя от китайских компонентов практически невозможно. Многие детали, произведенные в Китае, попадают в США через Мексику или Канаду, что затрудняет контроль.

Эксперты считают, что для эффективного противодействия необходима координация между всеми странами Северной Америки, а также инвестиции в развитие собственных производств и технологий. Только так можно снизить зависимость от китайских поставщиков и сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

Будущее мировой автоиндустрии

Китайская стратегия в автопроме — это не временное явление, а долгосрочный курс на доминирование. Если западные страны не выработают скоординированный ответ, их производители рискуют потерять позиции не только на внешних, но и на собственных рынках. В ближайшие годы борьба за контроль над автопромом обещает стать одной из ключевых тем мировой экономики.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Архангельск Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться