Китайский триумф на вторичке: Почему Chery, Geely и Haval переписывают правила российского авторынка

Китайские автомобили на вторичном рынке: рекордный рост продаж и новые лидеры

В 2026 году вторичный рынок автомобилей в России переживает заметные перемены: китайские бренды стремительно увеличивают долю перепродаж, а автосалоны активно скупают популярные модели. Почему это важно для покупателей и как меняется конкуренция - в нашем материале.

В 2026 году вторичный рынок автомобилей в России переживает заметные перемены: китайские бренды стремительно увеличивают долю перепродаж, а автосалоны активно скупают популярные модели. Почему это важно для покупателей и как меняется конкуренция - в нашем материале.

Вторичный рынок автомобилей в России в 2026 году переживает настоящую трансформацию. Китайские бренды, еще недавно считавшиеся экзотикой, сегодня уверенно занимают лидирующие позиции по темпам роста перепродаж. Chery, Geely и Haval не только укрепились среди новых машин, но и быстро увеличили свою долю среди подержанных автомобилей, что напрямую влияет на ценовую политику и ассортимент автосалонов.

На фоне насыщения рынка новыми китайскими машинами вторичный сегмент меняет структуру: все больше покупателей делают выбор в пользу Chery, Geely и Haval.

Chery стала абсолютным лидером среди китайских марок: за год объем перепродаж вырос на 32% и достиг 5,6 тысячи машин. Особенно востребованы кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4, которые разошлись тиражом 1,8 и 1,2 тысячи соответственно. Рост по этим моделям впечатляет — 51% и 68%. Автосалоны активно скупают такие автомобили и выставляют их с наценкой до 20%.

Geely занимает второе место с 4,7 тысячи перепродаж, что на 30% больше, чем год назад. Здесь спрос распределился между несколькими моделями: кроссовер Coolray выбрали тысячу покупателей, седан Emgrand увеличил продажи почти в полтора раза, а Monjaro показал прирост 72%. Эксперты считают, что Monjaro может стать самой популярной моделью Geely на вторичном рынке, как это уже произошло среди новых автомобилей.

Haval замыкает тройку лидеров с 4,2 тысячи перепродаж и самым быстрым ростом — 65%. Если динамика сохранится, бренд может обойти Geely уже в ближайшие месяцы. Главный драйвер — компактный кроссовер Jolion, разошедшийся тиражом 1,7 тысячи (+97%). Более крупный F7 пока набирает популярность, но также обеспечивает стабильный рост.

Changan и Exeed тоже наращивают обороты, но пока отстают от лидеров: по 1,3–1,5 тысячи перепродаж при динамике 45–50%. Их модели пока не вошли в топ-10 самых популярных, однако интерес к ним постепенно растет. В частности, 500–900 сделок в месяц приходится на Omoda, Tank, Bestune, Jetour и JAC. Особое внимание привлекает Jetta — китайско-немецкий бренд, показавший рост на 440% при низкой базе и почти 500 перепродаж.

Li Auto, GAC, Jaecoo и Voyah пока не приносят серьезного дохода на рынке: в среднем по 300–400 сделок. Однако по мере увеличения продаж новых машин их доля на вторичке будет расти. Hongqi, Zeekr и BYD фиксируют около двух сотен перепродаж, причем Zeekr и BYD официально не представлены в России и проходят через альтернативные каналы.

Рост интереса к подержанным китайским автомобилям меняет политику автосалонов: они все чаще делают ставку на эти марки, а покупатели получают больше вариантов в разных ценовых сегментах. При этом наценки на популярные модели могут достигать 20%, что делает покупку менее выгодной для конечного потребителя, однако конкуренция между брендами постепенно растет, а рынок становится все более разнообразным. Для сравнения, еще несколько лет назад российский автопром ориентировался на западные модели, как это было с Fiat 124, ставший прототипом для ВАЗ-2101. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о судьбоносном выборе советского автопрома .