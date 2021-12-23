Китайские автомобили Nio стоят дороже BMW и Audi, но покупателей это не смущает
По этому показателю продукция Nio уступает Mercedes-Benz (481 900 юаней), но превосходит Lexus (403 000 юаней) и среднюю цену сделок на китайском рынке (179 000 юаней), говорится в отчете. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, средняя продажная цена автомобилей Nio выросла на 24 000 юаней. Отмечается, что это произошло преимущественно по причине изменений в структуре продаж компании.
Процент продаж модели Nio ES6 в этом году упал, при этом выросла реализация автомобилей EC6, причем в топовых комплектациях – это как раз увеличило среднюю продажную цену Nio. Самым доступным Nio с ближайшее время станет седан ET5 (328 000 юаней), продажи которого стартуют в сентябре 2022 года. С его выходом на рынок средняя продажная цена бренда уменьшится, говорят эксперты.
В настоящее время компания Nio ориентируется на рынки, которые находятся в сфере интересов немецких премиальных компаний Mercedes-Benz, BMW и Audi. По данным Land Roads, за 11 месяцев 2021 года средняя цена продаж Mercedes-Benz в Китае (481 900 юаней) на 55 000 юаней превысила свой же показатель прошлого года.
Увеличение средней стоимости продукции Mercedes-Benz обусловлено, главным образом, фейслифтингом и заменой основных продаваемых моделей - E-Class и C-Class, а также ростом цен по причине всем известного дефицита машин в III и IV кварталах текущего года.
Средняя стоимость автомобилей BMW в Китае оставалась относительно стабильной на уровне 402 300 юаней - этот на 12 700 юаней больше, чем за тот же период 2020 года. В 2021-м лишь единичные модели BMW подверглись обновлению, при этом продажи 3-Series, 5-Series и X3 в совокупности выросли более чем на 10% в годовом исчислении, отмечается в отчете.
Ценовой показатель Audi, по итогам 11 месяцев, всего 326 800 юаней, и это дешевле таких брендов, как Lincoln и Volvo. В структуре продаж компании велика доля «низших» моделей типа A3 и Q3 (их реализация составила около 24% от общего объема Audi), доля модели A4L достигла почти 20%. Все это вкупе снизило среднюю цену продаж немецкого автопроизводителя.
Отдельно в отчете говорится, что среди 15 автомобильных брендов с самой высокой средней продажной ценой только у Nio, Li Auto, Tesla и XPeng Motors в этом году наблюдается значительный рост продаж. При этом другие марки продают машины «умеренно» или даже, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
- 340 000 РChevrolet Lacetti 2008 в Москве
- 530 000 РFord Mondeo 2010 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Pajero Sport 2012 в Москве
- 720 000 РToyota Avensis 2008 в Москве
- 3 250 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 1 700 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 420 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 120 000 РГАЗ Соболь 2752 2020 в Москве
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