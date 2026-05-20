Почему новые бренды из КНР стали лидерами по надежности и безаварийности

20 мая 2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Еще недавно покупка китайского автомобиля ассоциировалась с риском и сомнениями, но сегодня ситуация изменилась кардинально. Cовременные модели из КНР стали не только популярным, но и рациональным выбором для тех, кто ценит безопасность и экономию.
Статистика подтверждает: китайские бренды не просто догнали европейских конкурентов, а в ряде случаев даже превзошли их по уровню безаварийности. Согласно данным «Автотеки», почти 76% автомобилей из КНР на вторичном рынке не имеют в истории ни одного ДТП. Особенно выделяются кроссоверы Li Auto, где доля «чистых» машин достигает 86%. За счет развитых систем помощи водителю и обилия электронных ассистентов, такие автомобили способны предотвращать опасные ситуации еще до того, как водитель их заметит.
В числе лидеров рейтинга оказались также Zeekr и Tank, а абсолютным чемпионом стала модель Jetour T2 с показателем 87,5% безаварийных экземпляров. В этих машинах используются камеры, радары и лидары, которые минимизируют человеческий фактор и делают поездки максимально безопасными. Владельцы таких авто чаще следят за техническим состоянием, ведь даже незначительные неисправности могут повлиять на работу сложной электроники.
Популярность китайских автомобилей на вторичном рынке растет стремительно. Их доля в перепродажах уже достигла 6%, что вдвое больше, чем год назад. Спрос увеличился на 38%, тогда как европейские и японские марки показывают куда более скромные темпы роста. Покупатели ценят прозрачную историю обслуживания и развитую дилерскую сеть, что особенно характерно для Haval и Geely.
Однако высокая технологичность требует внимательного отношения к обслуживанию. Электронные системы чувствительны к качеству питания и расходных материалов. Игнорирование регламентных работ может привести к дорогостоящим поломкам, особенно в электрокарах, где важна своевременная замена охлаждающих жидкостей.
География эксплуатации также влияет на статистику. В Дагестане и Белгородской области более 85% китайских машин не имеют следов аварий. Это связано как с культурой вождения, так и с тем, что дорогие кроссоверы чаще покупают люди зрелого возраста, предпочитающие спокойную езду.
Сегодня китайский автомобиль - это выбор прагматиков, которые ценят не только комфорт, но и безопасность. Владельцы Tank и Li Auto спокойно доверяют управление интеллектуальным системам, в то время как поклонники старых европейских моделей сталкиваются с растущими затратами на обслуживание и штрафами.
На вопросы о надежности китайских авто эксперты отвечают однозначно: современные системы активной безопасности и видеорегистраторы делают эти машины одними из самых защищенных на рынке. При этом стоимость владения сопоставима с корейскими аналогами, а обслуживание требует лишь немного больше внимания к деталям.
