27 мая 2019, 12:25
Китайские автомобили постепенно набирают в России популярность
- 192
- 0
Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги продаж в России новых автомобилей китайских брендов. В апреле дилеры реализовали 3 098 автомобилей или на 4% больше, чем годом ранее.
Ранее мы писали
После прекращения в 2018 году сборки кроссоверов Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс», дилеры распродавали ...Читать далее
Наибольшую рыночную динамику демонстрируют Geely и Haval, которые умудрились увеличить продажи сразу в несколько раз. Дилеры Geely реализовали в апреле 786 автомобилей (+261%), а дилеры Haval – 603 автомобиля (+186%). В «плюсе» по итогам апреля 2019-го оказались еще три китайских бренда: DFM (+72%), Changan (+2%) и Brilliance (+7%). Прежний многолетний лидер сегмента, компания Lifan продала 487 автомобилей или на 62% меньше, чем годом ранее. Это позволило ей занять только четвертое место, пропустив вперед Chery, которая тоже ушла в минус на 5%.
Низкие продажи Lifan напрямую связаны с прекращением сборки бестселлера марки кроссовера Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс». Сейчас автомобиль заново проходит процедуру сертификации. Lifan планирует возить кроссоверы напрямую из Китая. Позднее компания обещает возобновить производство модели в России. Площадка уже найдена и договор подписан.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв нового Mitsubishi L200: всегда на высоте
21.04.2019, 19:14
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
РЖУ НИМАГУ-глупее ничего не читал.Конкуренты жгут.....Кому: Ольга
Кредит на старые машины чумовой, проще новую купить. Я присмотрел себе Вольво, состояние было отличное, а цена всего 500 000. Я решил, что это предложение нельзя упустить, но свободных денег не было, пришлось оформлять кредит. Мне как насчитали... Ставка на словах 7,5%, но если посчитать ежемесячный ...
Цитата:| Кому: Кристина Я с таким не сталкивалась, но у меня пока что ничего не ломалось. Вы меня расстроили ( До сих пор не было претензий к салону, но раздражали медленные работы в сервисе. Даже не в скорости причина, потому что, как я вижу, работу делают оперативно, а в по-дурацки поставленном ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве