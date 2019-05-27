27 мая 2019, 12:25

Китайские автомобили постепенно набирают в России популярность

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Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги продаж в России новых автомобилей китайских брендов. В апреле дилеры реализовали 3 098 автомобилей или на 4% больше, чем годом ранее.
Китайские автомобили постепенно набирают в России популярность
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На фоне общего снижения продаж новых автомобилей в России, востребованность китайских машин продолжает расти. Если в апреле продажи новых автомобилей в целом по стране упали на 2,7% по сравнению с апрелем 2018 года, то продажи машин китайских марок выросли на 4%. Всего с января по апрель 2019 года дилеры реализовали свыше 10 тысяч «китайцев» (+1%).

Наибольшую рыночную динамику демонстрируют Geely и Haval, которые умудрились увеличить продажи сразу в несколько раз. Дилеры Geely реализовали в апреле 786 автомобилей (+261%), а дилеры Haval – 603 автомобиля (+186%). В «плюсе» по итогам апреля 2019-го оказались еще три китайских бренда: DFM (+72%), Changan (+2%) и Brilliance (+7%). Прежний многолетний лидер сегмента, компания Lifan продала 487 автомобилей или на 62% меньше, чем годом ранее. Это позволило ей занять только четвертое место, пропустив вперед Chery, которая тоже ушла в минус на 5%.

Низкие продажи Lifan напрямую связаны с прекращением сборки бестселлера марки кроссовера Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс». Сейчас автомобиль заново проходит процедуру сертификации. Lifan планирует возить кроссоверы напрямую из Китая. Позднее компания обещает возобновить производство модели в России. Площадка уже найдена и договор подписан.

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Китайские автомобили постепенно набирают в России популярность
{{material_126555}}На фоне общего снижения продаж новых автомобилей в России, востребованность китайских машин продолжает расти. Если в апреле продажи новых автомобилей в целом по стране упали на 2,7% по сравнению с апрелем 2018 года, то продажи машин китайских марок выросли на 4%. Всего с января по апрель 2019 года дилеры реализовали свыше 10 тысяч «китайцев» (+1%).Наибольшую рыночную динамику демонстрируют Geely и Haval, которые умудрились увеличить продажи сразу в несколько раз. Дилеры Geely реализовали в апреле 786 автомобилей (+261%), а дилеры Haval – 603 автомобиля (+186%). В «плюсе» по итогам апреля 2019-го оказались еще три китайских бренда: DFM (+72%), Changan (+2%) и Brilliance (+7%). Прежний многолетний лидер сегмента, компания Lifan продала 487 автомобилей или на 62% меньше, чем годом ранее. Это позволило ей занять только четвертое место, пропустив вперед Chery, которая тоже ушла в минус на 5%.Низкие продажи Lifan напрямую связаны с прекращением сборки бестселлера марки кроссовера Lifan X70 на черкесском заводе «Дервейс». Сейчас автомобиль заново проходит процедуру сертификации. Lifan планирует возить кроссоверы напрямую из Китая. Позднее компания обещает возобновить производство модели в России. Площадка уже найдена и договор подписан.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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