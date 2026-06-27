Топ автомобилей, которые теряют в цене медленнее всего

Китайские автомобили с минимальной потерей стоимости: рейтинг лидеров 2026 года

В 2026 году китайские автомобили в России перестали быть аутсайдерами по ликвидности. Новое исследование показывает, какие модели сохраняют стоимость дольше всего и почему спрос на них растет даже на фоне конкуренции с японскими и корейскими брендами.

В 2026 году китайские автомобили в России перестали быть аутсайдерами по ликвидности. Новое исследование показывает, какие модели сохраняют стоимость дольше всего и почему спрос на них растет даже на фоне конкуренции с японскими и корейскими брендами.

Рынок китайских автомобилей в России за последние годы изменился до неузнаваемости. Если раньше такие машины быстро теряли в цене и вызывали скепсис у покупателей, то теперь ситуация иная: многие модели из Поднебесной уверенно конкурируют по ликвидности с корейскими и даже японскими аналогами. Особенно заметно это на примере кроссоверов и внедорожников, которые стали востребованы не только в сегменте новых авто, но и на вторичном рынке.

Согласно исследованию НАПИ, в топ самых ликвидных китайских автомобилей вошли представители брендов Haval, Geely, GAC, Chery, Exeed и Changan. Причем часть моделей спустя несколько лет эксплуатации сохраняет более 100% от первоначальной стоимости — это стало возможным благодаря росту цен на новые машины, расширению дилерских сетей и укреплению доверия к китайским маркам среди российских автовладельцев.

В рейтинг вошли как массовые городские SUV, так и крупные семейные кроссоверы и рамные внедорожники. Наиболее высокие показатели демонстрируют Haval H9, GAC GS8, Geely Coolray, Haval F7/F7x и Geely Tugella. Среди популярных моделей также выделяются Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Changan CS35 Plus — они активно продаются как новыми, так и с пробегом, что подтверждает их востребованность.

Haval H9 — один из самых ликвидных внедорожников на российском рынке. Этот рамный SUV J-класса сочетает высокий клиренс, полный привод и просторный салон на пять или семь мест. В актуальном поколении Haval H9 оснащается бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 184 до 218 л.с., а двухлитровый турбомотор выдает 218 л.с. и 385 Н·м крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода автомобиль демонстрирует отличные показатели проходимости. Размеры модели (длина — 4950 мм, база — 2850 мм, клиренс — 224 мм) и багажник объемом до 1598 литров делают Haval H9 универсальным выбором для семьи и путешествий. По данным НАПИ, через два года эксплуатации Haval H9 сохраняет 98,13% стоимости, а через пять лет — 103%, что выделяет его среди конкурентов.

Geely Coolray — еще один лидер по сохранению цены среди городских кроссоверов. Компактный SUV B-класса с обновленным дизайном и современным интерьером оснащается 1,5-литровым турбомотором на 172 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды, средний расход топлива — около 5,8 л на 100 км. Несмотря на компактные размеры (длина — 4380 мм, база — 2600 мм, клиренс — 180 мм), Coolray предлагает полноценный пятиместный салон и багажник на 330 литров. Через два года эксплуатации модель сохраняет 78,16% цены, а через пять лет — уже 111%.

В 2026 году покупатели все чаще обращают внимание на ликвидность при выборе автомобиля. Рост цен на новые машины, развитие сервисной инфраструктуры и повышение доверия к китайским брендам делают вторичный рынок более привлекательным. Для тех, кто планирует менять автомобиль через несколько лет, выбор ликвидной модели становится не только вопросом комфорта, но и выгодной инвестицией. Судя по данным, китайские кроссоверы и внедорожники уже закрепились в числе лидеров по сохранению стоимости, а их популярность продолжает расти.

Интересно, что часть китайских моделей по остаточной стоимости уже догоняет или даже опережает корейские и японские автомобили, что еще недавно казалось невозможным.