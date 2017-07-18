18 июля 2017, 15:14
Китайские автомобили стали на 11% популярнее в России
Автомобильные аналитики подвели итоги продаж в июне 2017 года. По результатам подсчетов стало ясно, что спрос на китайские автомобили среди российских покупателей продолжает расти.
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Пальма первенства досталась бренду Lifan. В течение отчетного периода в России был реализован 1 321 автомобиль марки, что больше на 1%, чем в июне прошлого года.
Второе место по продажам занимает марка Chery. Российские покупатели приобрели 605 экземпляров данного производителя, что равняется увеличением продаж на 36%. Замыкает тройку китайских лидеров бренд Haval, который продал 182 машины за первый летний месяц.
Также российские покупатели останавливали свой выбор на марках Geely, Zotye, Changan, DFM, FAW, Foton.
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