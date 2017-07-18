18 июля 2017, 15:14

Китайские автомобили стали на 11% популярнее в России

Автомобильные аналитики подвели итоги продаж в июне 2017 года. По результатам подсчетов стало ясно, что спрос на китайские автомобили среди российских покупателей продолжает расти.
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На отечественном рынке была реализована 2 651 модель из Поднебесной. В подсчетах учитывался и легковой, и коммерческий транспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля «китайцев» в России возросла на 11%. При этом отечественными аналитиками отмечается устойчивый рост продаж на протяжении последних двух месяцев текущего года.

Пальма первенства досталась бренду Lifan. В течение отчетного периода в России был реализован 1 321 автомобиль марки, что больше на 1%, чем в июне прошлого года.

Второе место по продажам занимает марка Chery. Российские покупатели приобрели 605 экземпляров данного производителя, что равняется увеличением продаж на 36%. Замыкает тройку китайских лидеров бренд Haval, который продал 182 машины за первый летний месяц.

Также российские покупатели останавливали свой выбор на марках Geely, Zotye, Changan, DFM, FAW, Foton.

Купить авто Лифан, Черри, Чери, Хавейл

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
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Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
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Тоха_35
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Китайские автомобили стали на 11% популярнее в России
{{material_120056}}На отечественном рынке была реализована 2 651 модель из Поднебесной. В подсчетах учитывался и легковой, и коммерческий транспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля «китайцев» в России возросла на 11%. При этом отечественными аналитиками отмечается устойчивый рост продаж на протяжении последних двух месяцев текущего года.Пальма первенства досталась бренду Lifan. В течение отчетного периода в России был реализован 1 321 автомобиль марки, что больше на 1%, чем в июне прошлого года.Второе место по продажам занимает марка Chery. Российские покупатели приобрели 605 экземпляров данного производителя, что равняется увеличением продаж на 36%. Замыкает тройку китайских лидеров бренд Haval, который продал 182 машины за первый летний месяц.Также российские покупатели останавливали свой выбор на марках Geely, Zotye, Changan, DFM, FAW, Foton.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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