Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
По объему потраченных средств в ноябре лидирует самая дешевая модель Haval на российском рынке – Haval Jolion. Но по итогам 11 месяцев она серьезно уступает Chery Tiggo 7 Pro. Третье место досталось родственному Omoda C5. На второе место в ноябре вырвался более крупный и дорогой кроссовер Geely Monjaro, но по итогам года ему вряд ли удастся подняться выше пятого места.
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
13.12.2023, 15:08
В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Китайская марка Omoda представила в России кроссовер Omoda C5 в особом исполнении Trendy Red. Специально для него разработали насыщенную красную эмаль, образ дополняют оригинальные легкосплавные колесные диски антрацитового цвета.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
26.12.2023, 07:19
Автозавод Hyundai в Петербурге возобновляет работу
На автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге больше не будут продлевать режим простоя. Предприятие планирует возобновить работу сразу после новогодних праздников в январе 2024 года.Читать далее
-
26.12.2023, 06:54
Дмитрий Орешкин дал Mercedes и BMW 10 лет: повторят судьбу Volvo
Помощник президента РФ Максим Орешкин не видит особых перспектив у ведущих европейских брендов, таких как Mercedes и BMW. Через 10 лет они могут уйти в историю или повторить судьбу Volvo.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
13.12.2023, 15:08
В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Китайская марка Omoda представила в России кроссовер Omoda C5 в особом исполнении Trendy Red. Специально для него разработали насыщенную красную эмаль, образ дополняют оригинальные легкосплавные колесные диски антрацитового цвета.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
26.12.2023, 07:19
Автозавод Hyundai в Петербурге возобновляет работу
На автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге больше не будут продлевать режим простоя. Предприятие планирует возобновить работу сразу после новогодних праздников в январе 2024 года.Читать далее
-
26.12.2023, 06:54
Дмитрий Орешкин дал Mercedes и BMW 10 лет: повторят судьбу Volvo
Помощник президента РФ Максим Орешкин не видит особых перспектив у ведущих европейских брендов, таких как Mercedes и BMW. Через 10 лет они могут уйти в историю или повторить судьбу Volvo.Читать далее
-
25.12.2023, 18:00
В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?
Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее
- 2 367 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 2 289 900 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 3 990 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 4 149 900 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 1 900 000 РChery Tiggo 7 Pro 2022 в Зеленограде
- 3 850 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 5 200 000 РGeely Monjaro 2023 в Москве
- 2 013 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 4 098 000 РGeely Monjaro 2022 в Москве
- 2 969 900 РOMODA C5 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий