Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка

25.12.2023, 18:00

В Петербурге спрос на подержанные люксовые автомобили подскочил на 18%: кто в лидерах?

Эксперты Авито Авто проанализировали собственную статистику в сегменте люксовых автомобилей с пробегом за 2023 год и выяснили, что в Петербурге спрос на такие машины вырос на 18%, а предложение – всего на 11%.Читать далее