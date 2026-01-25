Вышло исследование: какие бренды и модели китайских авто реально производят в России и что изменилось после 2024 года

25 января 2026, 08:35
Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели
В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.
В последние годы российский авторынок заметно изменился: на смену привычным европейским и японским маркам пришли китайские производители, которые не только активно завозят свои автомобили, но и развивают локальное производство. В настоящее время ситуация стала еще интереснее: часть брендов укрепила позиции, другие - приостановили сборку, а некоторые только ищут пути для выхода на рынок.
Haval остается главным игроком среди китайских автоконцернов, локализованных в России. Завод полного цикла в Тульской области - это не просто сборочная площадка, а современное предприятие, где внедрены роботизированные линии, собственная штамповка кузовных деталей и покрасочные цеха. Здесь выпускают кроссоверы и внедорожники, которые уже стали привычными на российских дорогах. В прошлом на этом же заводе собирали пикапы Great Wall Poer и Wingle 7, но сейчас акцент сместился на модели Haval.
Производственный процесс на заводе Haval заметно отличается от того, что было еще несколько лет назад. Если раньше речь шла о крупноузловой сборке, то теперь доля российских комплектующих растет: используются отечественные стекла, шины, элементы интерьера. Это не только снижает себестоимость, но и позволяет адаптировать автомобили под российские условия. Кроме того, завод внедряет экологичные технологии, минимизируя выбросы и внедряя системы очистки воды и воздуха.
Белорусский фактор: Geely и союзное производство
Еще один важный игрок - завод Belgee в белорусском Жодино. Здесь собирают автомобили Geely, которые затем поступают на российский рынок без дополнительных пошлин благодаря особенностям Союзного государства. Производство на Belgee - это полный цикл: от сварки кузова до финальной сборки. Все больше деталей поступает от российских и белорусских поставщиков, что позволяет автомобилям считаться «своими».
Такой подход дает Geely конкурентное преимущество: машины дешевле, быстрее попадают к дилерам и лучше адаптированы к российским реалиям. Неудивительно, что Geely стабильно входит в топ-5 самых продаваемых китайских марок в стране.
Chery, Exeed и другие: пауза и новые сценарии
Chery и Exeed до недавнего времени собирались на калининградском «Автоторе». Здесь выпускали популярные Tiggo 4, 7 Pro, 8, 8 Pro, а также премиальные Exeed TXL и VX. Однако в 2025 году производство остановлено: теперь эти автомобили поступают в Россию напрямую из Китая. В компании рассматривают разные сценарии: возвращение к крупноузловой сборке, переход на полный цикл или окончательный отказ от локализации в пользу импорта. Пока решения нет, дилеры и покупатели вынуждены ждать.
Changan, GAC, JAC, Dongfeng и FAW тоже не сидят сложа руки. Changan раньше собирали в Липецкой области, но сейчас все модели импортируются. GAC пока только изучает возможности для организации сборки. JAC наладил выпуск в Казахстане, откуда автомобили поступают в Россию без пошлин. Dongfeng и FAW по-прежнему ограничиваются прямым импортом.
Почему китайские бренды делают ставку на локализацию
Локальное производство - это не только экономия на пошлинах и логистике, но и возможность получить государственную поддержку, участвовать в программах субсидирования и предлагать автомобили с опциями, адаптированными к российскому климату. Кроме того, локализованные модели обычно дешевле и быстрее попадают к покупателям.
По итогам 2025 года в России наиболее популярны были Haval, Geely, Chery, Exeed, а также Changan, JAC, FAW и Dongfeng. Эти бренды не только расширяют модельный ряд, но и активно ищут новые пути для локализации, чтобы укрепить позиции на рынке.
