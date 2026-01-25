Вышло исследование: какие бренды и модели китайских авто реально производят в России и что изменилось после 2024 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 08:35

Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели

Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели

Вышло исследование: какие бренды и модели китайских авто реально производят в России и что изменилось после 2024 года

Китайские автомобили в России: где и как собирают популярные модели

В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.

В 2025 году российский рынок автомобилей пережил новую волну локализации: Haval укрепил позиции с заводом полного цикла, Geely теперь собирают на белорусском Belgee, а Chery и Exeed временно ушли с конвейера. Какие еще бренды ищут пути для сборки, и как меняется структура производства - разбираемся в деталях.

В последние годы российский авторынок заметно изменился: на смену привычным европейским и японским маркам пришли китайские производители, которые не только активно завозят свои автомобили, но и развивают локальное производство. В настоящее время ситуация стала еще интереснее: часть брендов укрепила позиции, другие - приостановили сборку, а некоторые только ищут пути для выхода на рынок.

Haval остается главным игроком среди китайских автоконцернов, локализованных в России. Завод полного цикла в Тульской области - это не просто сборочная площадка, а современное предприятие, где внедрены роботизированные линии, собственная штамповка кузовных деталей и покрасочные цеха. Здесь выпускают кроссоверы и внедорожники, которые уже стали привычными на российских дорогах. В прошлом на этом же заводе собирали пикапы Great Wall Poer и Wingle 7, но сейчас акцент сместился на модели Haval.

Производственный процесс на заводе Haval заметно отличается от того, что было еще несколько лет назад. Если раньше речь шла о крупноузловой сборке, то теперь доля российских комплектующих растет: используются отечественные стекла, шины, элементы интерьера. Это не только снижает себестоимость, но и позволяет адаптировать автомобили под российские условия. Кроме того, завод внедряет экологичные технологии, минимизируя выбросы и внедряя системы очистки воды и воздуха.

Белорусский фактор: Geely и союзное производство

Еще один важный игрок - завод Belgee в белорусском Жодино. Здесь собирают автомобили Geely, которые затем поступают на российский рынок без дополнительных пошлин благодаря особенностям Союзного государства. Производство на Belgee - это полный цикл: от сварки кузова до финальной сборки. Все больше деталей поступает от российских и белорусских поставщиков, что позволяет автомобилям считаться «своими».

Такой подход дает Geely конкурентное преимущество: машины дешевле, быстрее попадают к дилерам и лучше адаптированы к российским реалиям. Неудивительно, что Geely стабильно входит в топ-5 самых продаваемых китайских марок в стране.

Chery, Exeed и другие: пауза и новые сценарии

Chery и Exeed до недавнего времени собирались на калининградском «Автоторе». Здесь выпускали популярные Tiggo 4, 7 Pro, 8, 8 Pro, а также премиальные Exeed TXL и VX. Однако в 2025 году производство остановлено: теперь эти автомобили поступают в Россию напрямую из Китая. В компании рассматривают разные сценарии: возвращение к крупноузловой сборке, переход на полный цикл или окончательный отказ от локализации в пользу импорта. Пока решения нет, дилеры и покупатели вынуждены ждать.

Changan, GAC, JAC, Dongfeng и FAW тоже не сидят сложа руки. Changan раньше собирали в Липецкой области, но сейчас все модели импортируются. GAC пока только изучает возможности для организации сборки. JAC наладил выпуск в Казахстане, откуда автомобили поступают в Россию без пошлин. Dongfeng и FAW по-прежнему ограничиваются прямым импортом.

Почему китайские бренды делают ставку на локализацию

Локальное производство - это не только экономия на пошлинах и логистике, но и возможность получить государственную поддержку, участвовать в программах субсидирования и предлагать автомобили с опциями, адаптированными к российскому климату. Кроме того, локализованные модели обычно дешевле и быстрее попадают к покупателям.

По итогам 2025 года в России наиболее популярны были Haval, Geely, Chery, Exeed, а также Changan, JAC, FAW и Dongfeng. Эти бренды не только расширяют модельный ряд, но и активно ищут новые пути для локализации, чтобы укрепить позиции на рынке.

Перед тем как купить новый автомобиль, рекомендуем изучить исследование: чем отличаются Lada Granta и Granta Cross — мало кто знает о нюансах выбора.

Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, EXEED, Changan, JAC, FAW, DongFeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Эксид, Чинган, ДжАК, ФАВ, ДонгФенг

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Эксид, Чинган, ДжАК, ФАВ, ДонгФенг

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Ставрополь Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться