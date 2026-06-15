Почему подержанные китайские авто дешевеют быстрее конкурентов и стоит ли покупать их новыми

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 14:55

Китайские автомобили в России: как быстро теряют в цене и что влияет на их стоимость

Китайские автомобили в России: как быстро теряют в цене и что влияет на их стоимость

Почему подержанные китайские авто дешевеют быстрее конкурентов и стоит ли покупать их новыми

Китайские автомобили в России: как быстро теряют в цене и что влияет на их стоимость

Российский рынок китайских автомобилей столкнулся с резким падением цен на вторичке. Избыток предложений, агрессивные скидки и вопросы к надежности формируют новые правила игры. Эксперты отмечают: за три года некоторые модели теряют до половины стоимости.

Российский рынок китайских автомобилей столкнулся с резким падением цен на вторичке. Избыток предложений, агрессивные скидки и вопросы к надежности формируют новые правила игры. Эксперты отмечают: за три года некоторые модели теряют до половины стоимости.

Рынок китайских автомобилей в России переживает небывалую трансформацию: за последние три года эти машины заняли значительную долю как среди новых, так и среди подержанных авто. Но вместе с ростом популярности пришли и новые риски, особенно для тех, кто рассчитывает сохранить вложения. Сегодня покупатели сталкиваются с тем, что даже самые востребованные модели из КНР теряют в цене быстрее, чем японские или европейские конкуренты. Причины — не только в избытке предложений, но и в особенностях самого рынка, который стремительно меняется.

На начало 2026 года в России зарегистрировано более 3,15 миллиона легковых автомобилей китайских марок, что составляет 6,6% от всего автопарка страны. Лидером по численности стал Haval Jolion, за ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4 Pro. В 2025 году объём перерегистраций подержанных китайских автомобилей вырос на 44%, достигнув 283,1 тысячи, что привело к насыщению вторичного рынка и давлению на цены.

Средние цены на подержанные китайские автомобили в начале 2026 года стабилизировались, однако ключевой показатель — скорость обесценивания. За три-четыре года китайские автомобили теряют в цене 30–50% и более, тогда как японские и европейские — 25–40%. Причины — перенасыщение рынка, скидки на новые авто и нестабильная репутация.

Среди отдельных моделей Haval Jolion при эксплуатации теряет за три года 21% стоимости, но если машина работала в такси, падение достигает 54%. Geely Monjaro дешевеет заметно быстрее, Chery Tiggo 7 за первый год может потерять до 30%. Haval M6 показывает одно из лучших падений — всего 12–15% за три года.

В премиальном сегменте ситуация драматичнее: Tank 500 теряет 35–45% стоимости, электрический Zeekr 001 — 25–30%, а Li Auto L9 — до 45%, что в абсолютных цифрах означает минус 3,5–5,5 миллиона рублей. Минивэн Voyah Dream дешевеет на 20–45% за три года.

Главная причина быстрого обесценивания — перенасыщение рынка из-за массовых закупок 2023–2024 годов и скидок дилеров на новые авто. Высокая скорость обновления модельного ряда делает предыдущие версии быстро устаревающими, а проблемы с надёжностью (229 дефектов на 100 машин в 2025 году) и закрытие части дилерских центров подрывают доверие к подержанным машинам.

Если цель — минимизировать потери при перепродаже, стоит обратить внимание на Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Haval M6. Покупка новых премиальных моделей вроде Tank 500 или Li L9 оправдана только при долгом владении (5–7 лет) и готовности к высокой амортизации — потеря 35–45% за три года редко бывает оправдана с финансовой точки зрения.

Вторичный рынок сейчас особенно интересен: модели 2022–2023 годов с пробегом до 60 тысяч километров можно купить на 30–40% дешевле новых. Однако машины из такси или каршеринга теряют до 54% стоимости за три года, поэтому историю эксплуатации стоит проверять тщательно.

Рынок китайских автомобилей в России вступил в фазу нормализации после трёх лет бурного роста. Покупать новый китайский автомобиль имеет смысл только в случае выбора ликвидной недорогой модели от локализованного производителя. В остальных случаях разумнее смотреть на вторичный рынок, где трёхлетний автомобиль с небольшим пробегом можно приобрести с дисконтом 30–40%, но при этом не забывать о проверке истории и состояния машины.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Tiggo 7 (от 1 199 900 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), OMODA C5 (от 2 499 900 Р), TANK 300 (от 3 699 000 Р), Zeekr 001, Voyah Free, LiXiang L7
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, OMODA, TANK, Zeekr, Voyah, LiXiang
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Омода, Тэнк, Зикр, Войя, Лисян

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Омода, Тэнк, Зикр, Войя, Лисян

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Нижний Новгород Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться