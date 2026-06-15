Почему подержанные китайские авто дешевеют быстрее конкурентов и стоит ли покупать их новыми

Китайские автомобили в России: как быстро теряют в цене и что влияет на их стоимость

Российский рынок китайских автомобилей столкнулся с резким падением цен на вторичке. Избыток предложений, агрессивные скидки и вопросы к надежности формируют новые правила игры. Эксперты отмечают: за три года некоторые модели теряют до половины стоимости.

Российский рынок китайских автомобилей столкнулся с резким падением цен на вторичке. Избыток предложений, агрессивные скидки и вопросы к надежности формируют новые правила игры. Эксперты отмечают: за три года некоторые модели теряют до половины стоимости.

Рынок китайских автомобилей в России переживает небывалую трансформацию: за последние три года эти машины заняли значительную долю как среди новых, так и среди подержанных авто. Но вместе с ростом популярности пришли и новые риски, особенно для тех, кто рассчитывает сохранить вложения. Сегодня покупатели сталкиваются с тем, что даже самые востребованные модели из КНР теряют в цене быстрее, чем японские или европейские конкуренты. Причины — не только в избытке предложений, но и в особенностях самого рынка, который стремительно меняется.

На начало 2026 года в России зарегистрировано более 3,15 миллиона легковых автомобилей китайских марок, что составляет 6,6% от всего автопарка страны. Лидером по численности стал Haval Jolion, за ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4 Pro. В 2025 году объём перерегистраций подержанных китайских автомобилей вырос на 44%, достигнув 283,1 тысячи, что привело к насыщению вторичного рынка и давлению на цены.

Средние цены на подержанные китайские автомобили в начале 2026 года стабилизировались, однако ключевой показатель — скорость обесценивания. За три-четыре года китайские автомобили теряют в цене 30–50% и более, тогда как японские и европейские — 25–40%. Причины — перенасыщение рынка, скидки на новые авто и нестабильная репутация.

Среди отдельных моделей Haval Jolion при эксплуатации теряет за три года 21% стоимости, но если машина работала в такси, падение достигает 54%. Geely Monjaro дешевеет заметно быстрее, Chery Tiggo 7 за первый год может потерять до 30%. Haval M6 показывает одно из лучших падений — всего 12–15% за три года.

В премиальном сегменте ситуация драматичнее: Tank 500 теряет 35–45% стоимости, электрический Zeekr 001 — 25–30%, а Li Auto L9 — до 45%, что в абсолютных цифрах означает минус 3,5–5,5 миллиона рублей. Минивэн Voyah Dream дешевеет на 20–45% за три года.

Главная причина быстрого обесценивания — перенасыщение рынка из-за массовых закупок 2023–2024 годов и скидок дилеров на новые авто. Высокая скорость обновления модельного ряда делает предыдущие версии быстро устаревающими, а проблемы с надёжностью (229 дефектов на 100 машин в 2025 году) и закрытие части дилерских центров подрывают доверие к подержанным машинам.

Если цель — минимизировать потери при перепродаже, стоит обратить внимание на Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Haval M6. Покупка новых премиальных моделей вроде Tank 500 или Li L9 оправдана только при долгом владении (5–7 лет) и готовности к высокой амортизации — потеря 35–45% за три года редко бывает оправдана с финансовой точки зрения.

Вторичный рынок сейчас особенно интересен: модели 2022–2023 годов с пробегом до 60 тысяч километров можно купить на 30–40% дешевле новых. Однако машины из такси или каршеринга теряют до 54% стоимости за три года, поэтому историю эксплуатации стоит проверять тщательно.

Рынок китайских автомобилей в России вступил в фазу нормализации после трёх лет бурного роста. Покупать новый китайский автомобиль имеет смысл только в случае выбора ликвидной недорогой модели от локализованного производителя. В остальных случаях разумнее смотреть на вторичный рынок, где трёхлетний автомобиль с небольшим пробегом можно приобрести с дисконтом 30–40%, но при этом не забывать о проверке истории и состояния машины.