Почему новые машины из КНР могут быстро покрыться коррозией – советы для владельцев

Китайские автомобили в России: как защитить кузов от ржавчины и не потерять деньги

Многие владельцы китайских авто сталкиваются с неожиданными проблемами. Не все знают, как правильно ухаживать за кузовом. Эксперты советуют не откладывать антикоррозийную обработку. Есть нюансы, которые важно учесть сразу после покупки. Узнайте, как продлить жизнь своему автомобилю.

Покупая новый автомобиль из Китая, многие автолюбители уверены, что современное лакокрасочное покрытие и заводская обработка полностью защитят кузов от ржавчины. Однако практика показывает: даже свежие машины, особенно ввезенные напрямую из КНР, могут оказаться уязвимыми перед коррозией. Причина кроется в особенностях комплектаций для внутреннего рынка и экономии на антикоррозийных материалах.

Часто автомобили, предназначенные для китайских покупателей, имеют менее прочную защиту металла. Например, не все элементы кузова проходят цинкование или обработку специальными составами. В результате, такие детали, как крыша или пол багажника, могут оставаться незащищенными. Это касается и популярных в России марок – Changan, Omoda, Geely и других.

Многие дилеры не всегда информируют покупателей о нюансах антикоррозийной защиты. В базовых версиях машин обработка может быть минимальной, а появление ржавчины не считается гарантийным случаем. Поэтому специалисты советуют не ждать первых следов коррозии, а сразу после покупки провести дополнительную обработку кузова и скрытых полостей.

Особое внимание стоит уделить днищу, колесным аркам, порогам и внутренним частям дверей. Эти зоны наиболее подвержены воздействию влаги, грязи и реагентов, особенно в российских климатических условиях. Регулярная профилактика антикором способна увеличить срок службы кузова в два-три раза, что подтверждается опытом многих владельцев.

Зимой ситуация усугубляется: дороги посыпают солью и химикатами, которые ускоряют появление ржавчины. После окончания холодного сезона рекомендуется тщательно промывать днище, арки и пороги, а также осматривать кузов на наличие сколов и трещин. Даже небольшие повреждения лакокрасочного покрытия могут стать очагом коррозии, если их вовремя не обработать.

Эксперты советуют не реже одного раза в неделю мыть автомобиль в зимний период, чтобы удалить остатки реагентов. После зимы важно провести детальный осмотр и при необходимости обработать проблемные участки антикоррозийными средствами, зашлифовать или закрасить сколы.

Если ржавчина все же появилась на новом автомобиле в первые годы эксплуатации, это часто связано с агрессивными условиями и недостаточным уходом. В такой ситуации важно не затягивать с ремонтом: очаги коррозии нужно зачистить механически или химически, а затем восстановить защитный слой краски.

Регулярная антикоррозийная обработка каждые 2-3 года, а также внимательное отношение к состоянию кузова помогут избежать серьезных проблем и сохранить внешний вид автомобиля на долгие годы, утверждают эксперты журнала "За рулем". Такой подход особенно актуален для владельцев китайских машин, которые хотят защитить свою инвестицию и избежать лишних расходов на ремонт.