Почему новые машины из КНР могут быстро покрыться коррозией – советы для владельцев

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 14:11

Китайские автомобили в России: как защитить кузов от ржавчины и не потерять деньги

Китайские автомобили в России: как защитить кузов от ржавчины и не потерять деньги

Почему новые машины из КНР могут быстро покрыться коррозией – советы для владельцев

Китайские автомобили в России: как защитить кузов от ржавчины и не потерять деньги

Многие владельцы китайских авто сталкиваются с неожиданными проблемами. Не все знают, как правильно ухаживать за кузовом. Эксперты советуют не откладывать антикоррозийную обработку. Есть нюансы, которые важно учесть сразу после покупки. Узнайте, как продлить жизнь своему автомобилю.

Многие владельцы китайских авто сталкиваются с неожиданными проблемами. Не все знают, как правильно ухаживать за кузовом. Эксперты советуют не откладывать антикоррозийную обработку. Есть нюансы, которые важно учесть сразу после покупки. Узнайте, как продлить жизнь своему автомобилю.

Покупая новый автомобиль из Китая, многие автолюбители уверены, что современное лакокрасочное покрытие и заводская обработка полностью защитят кузов от ржавчины. Однако практика показывает: даже свежие машины, особенно ввезенные напрямую из КНР, могут оказаться уязвимыми перед коррозией. Причина кроется в особенностях комплектаций для внутреннего рынка и экономии на антикоррозийных материалах.

Часто автомобили, предназначенные для китайских покупателей, имеют менее прочную защиту металла. Например, не все элементы кузова проходят цинкование или обработку специальными составами. В результате, такие детали, как крыша или пол багажника, могут оставаться незащищенными. Это касается и популярных в России марок – Changan, Omoda, Geely и других.

Многие дилеры не всегда информируют покупателей о нюансах антикоррозийной защиты. В базовых версиях машин обработка может быть минимальной, а появление ржавчины не считается гарантийным случаем. Поэтому специалисты советуют не ждать первых следов коррозии, а сразу после покупки провести дополнительную обработку кузова и скрытых полостей.

Особое внимание стоит уделить днищу, колесным аркам, порогам и внутренним частям дверей. Эти зоны наиболее подвержены воздействию влаги, грязи и реагентов, особенно в российских климатических условиях. Регулярная профилактика антикором способна увеличить срок службы кузова в два-три раза, что подтверждается опытом многих владельцев.

Зимой ситуация усугубляется: дороги посыпают солью и химикатами, которые ускоряют появление ржавчины. После окончания холодного сезона рекомендуется тщательно промывать днище, арки и пороги, а также осматривать кузов на наличие сколов и трещин. Даже небольшие повреждения лакокрасочного покрытия могут стать очагом коррозии, если их вовремя не обработать.

Эксперты советуют не реже одного раза в неделю мыть автомобиль в зимний период, чтобы удалить остатки реагентов. После зимы важно провести детальный осмотр и при необходимости обработать проблемные участки антикоррозийными средствами, зашлифовать или закрасить сколы.

Если ржавчина все же появилась на новом автомобиле в первые годы эксплуатации, это часто связано с агрессивными условиями и недостаточным уходом. В такой ситуации важно не затягивать с ремонтом: очаги коррозии нужно зачистить механически или химически, а затем восстановить защитный слой краски.

Регулярная антикоррозийная обработка каждые 2-3 года, а также внимательное отношение к состоянию кузова помогут избежать серьезных проблем и сохранить внешний вид автомобиля на долгие годы, утверждают эксперты журнала "За рулем". Такой подход особенно актуален для владельцев китайских машин, которые хотят защитить свою инвестицию и избежать лишних расходов на ремонт.

Упомянутые марки: Changan, OMODA, Geely, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, Омода, Джили, Чери

Похожие материалы Чинган, Омода, Джили, Чери

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Свердловская область Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться