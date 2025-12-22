Почему новые машины из КНР могут быстро покрыться коррозией – советы для владельцев

22 декабря 2025, 14:11
Китайские автомобили в России: как защитить кузов от ржавчины и не потерять деньги
Многие владельцы китайских авто сталкиваются с неожиданными проблемами. Не все знают, как правильно ухаживать за кузовом. Эксперты советуют не откладывать антикоррозийную обработку. Есть нюансы, которые важно учесть сразу после покупки. Узнайте, как продлить жизнь своему автомобилю.
Покупая новый автомобиль из Китая, многие автолюбители уверены, что современное лакокрасочное покрытие и заводская обработка полностью защитят кузов от ржавчины. Однако практика показывает: даже свежие машины, особенно ввезенные напрямую из КНР, могут оказаться уязвимыми перед коррозией. Причина кроется в особенностях комплектаций для внутреннего рынка и экономии на антикоррозийных материалах.
Часто автомобили, предназначенные для китайских покупателей, имеют менее прочную защиту металла. Например, не все элементы кузова проходят цинкование или обработку специальными составами. В результате, такие детали, как крыша или пол багажника, могут оставаться незащищенными. Это касается и популярных в России марок – Changan, Omoda, Geely и других.
Многие дилеры не всегда информируют покупателей о нюансах антикоррозийной защиты. В базовых версиях машин обработка может быть минимальной, а появление ржавчины не считается гарантийным случаем. Поэтому специалисты советуют не ждать первых следов коррозии, а сразу после покупки провести дополнительную обработку кузова и скрытых полостей.
Особое внимание стоит уделить днищу, колесным аркам, порогам и внутренним частям дверей. Эти зоны наиболее подвержены воздействию влаги, грязи и реагентов, особенно в российских климатических условиях. Регулярная профилактика антикором способна увеличить срок службы кузова в два-три раза, что подтверждается опытом многих владельцев.
Зимой ситуация усугубляется: дороги посыпают солью и химикатами, которые ускоряют появление ржавчины. После окончания холодного сезона рекомендуется тщательно промывать днище, арки и пороги, а также осматривать кузов на наличие сколов и трещин. Даже небольшие повреждения лакокрасочного покрытия могут стать очагом коррозии, если их вовремя не обработать.
Эксперты советуют не реже одного раза в неделю мыть автомобиль в зимний период, чтобы удалить остатки реагентов. После зимы важно провести детальный осмотр и при необходимости обработать проблемные участки антикоррозийными средствами, зашлифовать или закрасить сколы.
Если ржавчина все же появилась на новом автомобиле в первые годы эксплуатации, это часто связано с агрессивными условиями и недостаточным уходом. В такой ситуации важно не затягивать с ремонтом: очаги коррозии нужно зачистить механически или химически, а затем восстановить защитный слой краски.
Регулярная антикоррозийная обработка каждые 2-3 года, а также внимательное отношение к состоянию кузова помогут избежать серьезных проблем и сохранить внешний вид автомобиля на долгие годы, утверждают эксперты журнала "За рулем". Такой подход особенно актуален для владельцев китайских машин, которые хотят защитить свою инвестицию и избежать лишних расходов на ремонт.
Похожие материалы Чинган, Омода, Джили, Чери
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:17
Редкий Chevrolet Impala 1964 года десятилетиями ржавел под открытым небом в США
Chevrolet Impala 1964 года долгие годы стоял заброшенным. Его кузов покрыт ржавчиной, а салон требует полной переделки. Машина ищет нового владельца, готового вернуть ей былую славу. История этого авто - пример того, как легко забыть легенду. Но сможет ли кто-то вдохнуть в нее новую жизнь?Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 09:31
Prolite Evasion Eco 2026: новый легкий и доступный прицеп для семейных путешествий
Prolite Evasion Eco 2026 создан для семейных поездок. В нем найдется место для пятерых. Прицеп стал легче и дешевле. Внутри есть неожиданные решения. Узнайте, что скрывает новый дом на колесах.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
