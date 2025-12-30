Автомобильный рынок меняет лидера — кто станет новым номером один в мире

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 12:20

В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.

В 2025 году автомобильная индустрия Китая может совершить исторический прорыв: впервые за последние два десятилетия китайские производители приблизились к тому, чтобы обойти японские бренды по объему мировых продаж. Как сообщает Российская Газета, по предварительным оценкам, суммарные продажи китайских автомобилей на глобальном рынке могут достичь отметки в 27 миллионов единиц, тогда как японские компании, вероятно, не преодолеют планку в 25 миллионов.

В расчетах учитываются не только легковые, но и коммерческие автомобили, а также экспорт и внутренний рынок. При этом, если бренд принадлежит совместному предприятию, продажи делятся поровну между партнерами. Примечательно, что около 70% всех реализованных китайских машин останутся на внутреннем рынке, что подчеркивает силу и емкость национального спроса.

Особое внимание эксперты уделяют стремительному росту доли электромобилей и гибридов среди новых автомобилей в Китае. Уже сейчас на такие модели приходится почти 60% продаж пассажирских машин. Это не только отражает глобальный тренд на экологичность, но и демонстрирует технологическое лидерство китайских компаний в сегменте новых источников энергии.

В мировом рейтинге автопроизводителей китайские бренды BYD и Geely уже вошли в десятку лидеров по продажам, а Chery уверенно удерживает позиции одного из крупнейших экспортеров. Китайские автомобили все чаще встречаются на дорогах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

В Юго-Восточной Азии, где традиционно доминировали японские марки, китайские производители в 2025 году могут реализовать около 500 тысяч автомобилей. В Европе, несмотря на введение новых тарифов, ожидается рост продаж до 2,3 миллиона машин, в том числе за счет поставок гибридных моделей. На развивающихся рынках также прогнозируется значительный прирост: в Африке продажи могут вырасти до 230 тысяч автомобилей, а в Латинской Америке - до 540 тысяч.

Японские автоконцерны, еще недавно удерживавшие мировое лидерство, постепенно теряют позиции. В 2018 году их продажи почти достигали 30 миллионов автомобилей, однако к 2025 году этот показатель, по прогнозам, окажется ниже китайского. Сказывается снижение спроса на ключевых рынках, включая США, а также постепенное сокращение доли японских брендов в самом Китае.

Таким образом, автомобильный рынок переживает смену лидеров. Китайские компании не только наращивают объемы производства, но и активно осваивают новые технологии, что позволяет им уверенно конкурировать с признанными мировыми гигантами. В ближайшие годы расстановка сил в глобальной автопромышленности может измениться кардинально.

Упомянутые марки: BYD, Geely
