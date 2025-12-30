Автомобильный рынок меняет лидера — кто станет новым номером один в мире

30 декабря 2025, 12:20
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
Китайские автопроизводители готовы впервые обогнать Японию по мировым продажам в 2025 году
В 2025 году автопром Китая может впервые опередить Японию по продажам. Эксперты прогнозируют заметный рост экспорта. Китайские бренды укрепляют позиции на ключевых мировых рынках. Интрига сохраняется до последнего момента.
В 2025 году автомобильная индустрия Китая может совершить исторический прорыв: впервые за последние два десятилетия китайские производители приблизились к тому, чтобы обойти японские бренды по объему мировых продаж. Как сообщает Российская Газета, по предварительным оценкам, суммарные продажи китайских автомобилей на глобальном рынке могут достичь отметки в 27 миллионов единиц, тогда как японские компании, вероятно, не преодолеют планку в 25 миллионов.
В расчетах учитываются не только легковые, но и коммерческие автомобили, а также экспорт и внутренний рынок. При этом, если бренд принадлежит совместному предприятию, продажи делятся поровну между партнерами. Примечательно, что около 70% всех реализованных китайских машин останутся на внутреннем рынке, что подчеркивает силу и емкость национального спроса.
Особое внимание эксперты уделяют стремительному росту доли электромобилей и гибридов среди новых автомобилей в Китае. Уже сейчас на такие модели приходится почти 60% продаж пассажирских машин. Это не только отражает глобальный тренд на экологичность, но и демонстрирует технологическое лидерство китайских компаний в сегменте новых источников энергии.
В мировом рейтинге автопроизводителей китайские бренды BYD и Geely уже вошли в десятку лидеров по продажам, а Chery уверенно удерживает позиции одного из крупнейших экспортеров. Китайские автомобили все чаще встречаются на дорогах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
В Юго-Восточной Азии, где традиционно доминировали японские марки, китайские производители в 2025 году могут реализовать около 500 тысяч автомобилей. В Европе, несмотря на введение новых тарифов, ожидается рост продаж до 2,3 миллиона машин, в том числе за счет поставок гибридных моделей. На развивающихся рынках также прогнозируется значительный прирост: в Африке продажи могут вырасти до 230 тысяч автомобилей, а в Латинской Америке - до 540 тысяч.
Японские автоконцерны, еще недавно удерживавшие мировое лидерство, постепенно теряют позиции. В 2018 году их продажи почти достигали 30 миллионов автомобилей, однако к 2025 году этот показатель, по прогнозам, окажется ниже китайского. Сказывается снижение спроса на ключевых рынках, включая США, а также постепенное сокращение доли японских брендов в самом Китае.
Таким образом, автомобильный рынок переживает смену лидеров. Китайские компании не только наращивают объемы производства, но и активно осваивают новые технологии, что позволяет им уверенно конкурировать с признанными мировыми гигантами. В ближайшие годы расстановка сил в глобальной автопромышленности может измениться кардинально.
Похожие материалы Бид, Джили
-
30.12.2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:03
Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон
Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:43
Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете
Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 11:42
Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes
На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.Читать далее
-
30.12.2025, 11:19
Как выбрать по-настоящему надежный мотоцикл в 2025 году - советы и примеры
Выбор мотоцикла - задача не из легких. Надежность техники зависит от множества факторов. В статье раскрываются критерии оценки и представлены интересные модели из Китая. Узнайте, какие байки заслужили доверие российских мотоциклистов.Читать далее
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 10:09
Ford намерен вернуть свои товарные знаки в России для запчастей и сервисов
Ford сделал неожиданный шаг на российском рынке. Компания подала заявки на регистрацию своих знаков. Это может повлиять на рынок запчастей и сервисных услуг. Рассказываем первые подробности.Читать далее
Похожие материалы Бид, Джили
-
30.12.2025, 13:51
В Самаре продают уникальный ЗАЗ-968М 1990 года дороже новой Lada Iskra
В Самаре выставлен на продажу ЗАЗ-968М, который сохранился в первозданном виде. Машина 1990 года выпуска стоит дороже новой Lada Iskra. Почему цена так высока и что особенного в этом автомобиле - подробности в материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:28
Старт продаж электрокара «Атом» перенесли на весну 2026 года из-за зимних испытаний
Весной 2026 года на рынке появится долгожданный электромобиль. Производитель решил провести дополнительные испытания зимой. Это позволит довести модель до совершенства. Ожидается, что цена может стать ниже. Подробности о запуске и планах компании – в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 13:03
Зимнее обслуживание автомобиля: почему расходы на машину резко возрастают в холодный сезон
Зима превращает уход за машиной в настоящее испытание. Расходы на топливо и сервис растут. Реагенты и морозы ускоряют износ деталей. Почему зима так бьет по бюджету - читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 12:43
Механик из США объяснил, почему подержанная Toyota выгоднее BMW при ограниченном бюджете
Механик из Чикаго поделился неожиданным советом для покупателей авто с пробегом. Он сравнил расходы на обслуживание BMW и Toyota. Почему выбор в пользу японской марки может спасти ваш кошелек? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 11:42
Редкий ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года с минимальным пробегом выставлен на продажу по цене нового Mercedes
На рынке появился уникальный лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1955 года. Пробег всего 852 км. Состояние автомобиля вызывает восхищение. В салоне не курили, есть оригинальное руководство. Цена и история машины интригуют.Читать далее
-
30.12.2025, 11:19
Как выбрать по-настоящему надежный мотоцикл в 2025 году - советы и примеры
Выбор мотоцикла - задача не из легких. Надежность техники зависит от множества факторов. В статье раскрываются критерии оценки и представлены интересные модели из Китая. Узнайте, какие байки заслужили доверие российских мотоциклистов.Читать далее
-
30.12.2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 10:09
Ford намерен вернуть свои товарные знаки в России для запчастей и сервисов
Ford сделал неожиданный шаг на российском рынке. Компания подала заявки на регистрацию своих знаков. Это может повлиять на рынок запчастей и сервисных услуг. Рассказываем первые подробности.Читать далее