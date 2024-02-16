Китайские автопроизводители хотят построить заводы в Мексике. Это может означать только одно

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Автомобильная промышленность страны, которая, как опасается глава Tesla Илон Маск, может «уничтожить» западных конкурентов, быстро расширяется за пределы внутреннего рынка и укрепляет позиции в Европе и Австралии. Теперь сразу несколько китайских автопроизводителей присматриваются к Мексике и изучают возможность строительства там своих заводов. Это поставит их не только на порог американского рынка, но и может полностью открыть туда дверь.

Как сообщает японское агентство Nikkei Asia, компания BYD проводит технико-экономическое обоснование и ведет переговоры с правительством Мексики о строительстве завода, для которого уже определены несколько потенциальных площадок. Одновременно с BYD аналогичные переговоры ведет SAIC, которая хочет продвигать в США бренд MG. Планы по строительству завода вынашивает также Chery. Но JAC опередила всех. У компании уже есть завод в Мексике, хотя запланированный на 2019 год выход на рынок США так и не увенчался успехом.

Фото: BYD

Открытие производства в Мексике, с одной стороны, обеспечивает производителя дешевой рабочей силой, а с другой – доступом на рынок США. Мексика является членом Соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое снижает торговые барьеры между тремя крупнейшими экономиками Северной Америки. В частности, экспортируемые автомобили не облагаются 25-процентным налогом, а покупатели собранных на континенте электрокаров могут рассчитывать на солидную государственную субсидию.

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