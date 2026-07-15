Почему китайский опыт не сработал в России и что советует эксперт автодилерам

15 июля 2026, 09:44
Китайские автопроизводители столкнулись с неожиданными трудностями на российском рынке
Китайские автопроизводители столкнулись с неожиданными трудностями на российском рынке
Российский рынок автомобилей переживает непростую трансформацию: китайские бренды, несмотря на активное расширение, столкнулись с неожиданными барьерами. Мало кто знает, что привычные для Поднебесной схемы здесь не прижились. Эксперты объясняют, какие ошибки допускают дистрибьюторы и что теперь ждет дилеров. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей эта новость имеет особое значение: на фоне ухода западных брендов именно китайские производители заняли ключевые позиции на рынке, но их стратегия оказалась не столь эффективной, как ожидалось. По информации «Российской Газеты», вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Сергей Вайнер обратил внимание на то, что китайский подход к построению дилерских сетей не приносит ожидаемых результатов в российских условиях.
Вайнер отметил, что российские дилеры вынуждены перестраиваться под методы работы, пришедшие из Китая. Однако, как выяснилось, модель «чем больше дилеров, тем выше продажи», которая успешно работает на внутреннем рынке Китая, в России не дает аналогичного эффекта. Причина - отсутствие эффекта масштаба и иная структура спроса. Китайские компании долгое время пытались копировать свои внутренние бизнес-процессы, но столкнулись с тем, что российский рынок требует индивидуального подхода и глубокого понимания локальных особенностей.
Эксперт подчеркнул, что в первые годы после прихода китайских брендов на российский рынок ситуация выглядела довольно просто: спрос был высоким, а конкуренция минимальной. Но уже к концу 2025 года стало ясно - просто наращивать количество дилеров недостаточно. Рынок достиг насыщения, и продажи начали буксовать. Теперь, по словам Вайнера, китайские дистрибьюторы вынуждены пересматривать свои стратегии, соотнося размер дилерской сети с реальной емкостью рынка и экономикой каждого отдельного дилера.
Особое внимание Вайнер уделил тому, что китайские производители зачастую воспринимают российских дистрибьюторов не как партнеров, а как обычных покупателей. Такой подход, по его мнению, приводит к недопониманию и снижению эффективности работы. В качестве примера он привел ситуацию с маркой KAIYI, где подобная модель взаимодействия вызвала серьезные сложности. Эксперт советует китайским компаниям не только считать продажи и складские остатки, но и учитывать интересы партнеров, иначе дилерская сеть может просто перестать функционировать.
Интересно, что похожие проблемы с адаптацией зарубежных схем к российским реалиям уже обсуждались в других сегментах рынка. Например, недавно эксперты анализировали рост импорта автомобилей из Киргизии и отмечали, что прямое копирование иностранных моделей ведения бизнеса не всегда приводит к успеху.
В завершение Вайнер подчеркнул, что для успешной работы на российском рынке китайским брендам необходимо не только инвестировать в развитие дилерских сетей, но и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с дистрибьюторами. Он напомнил, что «мертвый дилер» не способен продавать автомобили, а значит, экономическая устойчивость партнеров должна стать приоритетом. По имеющимся данным, сейчас китайские компании начинают пересматривать свои подходы, что может привести к более сбалансированному развитию рынка в ближайшие годы. Для справки: по итогам последних лет китайские марки заняли более 40% российского рынка новых автомобилей, однако темпы роста начали замедляться именно из-за структурных проблем в дилерских сетях. Это создает предпосылки для дальнейших изменений в стратегии работы иностранных брендов в России.
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