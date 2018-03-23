23 марта 2018, 17:45
Китайские беспилотники получили разрешение на городские тесты
Китайский аналог Google, компания Baidu, добилась разрешения тестировать свои беспилотные автомобили в черте города. Власти Поднебесной согласовали маршрут в Пекине общей протяженностью более 100 километров.
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Беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий компании Uber, насмерть сбил женщину-пешехода. Это первый ...Читать далее
Baidu – технологическая китайская компания, лидер среди местных поисковых систем. А ее онлайн энциклопедия обогнала по числу статей китайскую версию Википедии. Сферой автономного транспорта Baidu заинтересовалась всего пару лет назад. Глава компании Чжан Яцинь заявил, что серийное производство беспилотных автомобилей может начаться уже в 2021 году.
Напомним, Uber и Toyota временно приостановили испытания своих беспилотников. Такое решение было принято после недавнего трагического инцидента в США, когда беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий Uber, насмерть сбил пешехода в Аризоне.
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