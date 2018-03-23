23 марта 2018, 17:45

Китайские беспилотники получили разрешение на городские тесты

Китайский аналог Google, компания Baidu, добилась разрешения тестировать свои беспилотные автомобили в черте города. Власти Поднебесной согласовали маршрут в Пекине общей протяженностью более 100 километров.
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Компания уже приступила к испытаниям. Всего беспилотникам Baidu разрешили ездить по 33 улицам китайской столицы. В сумме получилось 105 километров тестовых дорог. По мнению вице-президента Baidu Чжао Чэн, это позволит Пекину стать мировым центром беспилотного автотранспорта. Показательные заезды робомобилей уже состоялись в столичном районе Дасин. Baidu активно работает в области развития автономных технологий. Учрежден соответствующий фонд, идут инвестиции в десятки проектов, так или иначе связанных с беспилотными технологиями.

Baidu – технологическая китайская компания, лидер среди местных поисковых систем. А ее онлайн энциклопедия обогнала по числу статей китайскую версию Википедии. Сферой автономного транспорта Baidu заинтересовалась всего пару лет назад. Глава компании Чжан Яцинь заявил, что серийное производство беспилотных автомобилей может начаться уже в 2021 году.

Напомним, Uber и Toyota временно приостановили испытания своих беспилотников. Такое решение было принято после недавнего трагического инцидента в США, когда беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий Uber, насмерть сбил пешехода в Аризоне.

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Китайские беспилотники получили разрешение на городские тесты
{{material_122860}}Компания уже приступила к испытаниям. Всего беспилотникам Baidu разрешили ездить по 33 улицам китайской столицы. В сумме получилось 105 километров тестовых дорог. По мнению вице-президента Baidu Чжао Чэн, это позволит Пекину стать мировым центром беспилотного автотранспорта. Показательные заезды робомобилей уже состоялись в столичном районе Дасин. Baidu активно работает в области развития автономных технологий. Учрежден соответствующий фонд, идут инвестиции в десятки проектов, так или иначе связанных с беспилотными технологиями.Baidu – технологическая китайская компания, лидер среди местных поисковых систем. А ее онлайн энциклопедия обогнала по числу статей китайскую версию Википедии. Сферой автономного транспорта Baidu заинтересовалась всего пару лет назад. Глава компании Чжан Яцинь заявил, что серийное производство беспилотных автомобилей может начаться уже в 2021 году.Напомним, Uber и Toyota временно приостановили испытания своих беспилотников. Такое решение было принято после недавнего трагического инцидента в США, когда беспилотный кроссовер Volvo XC90, принадлежащий Uber, насмерть сбил пешехода в Аризоне.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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