Китайские бренды к концу 2023 года захватят до 40% российского авторынка

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Вместе с рыночной долей растут и цены китайских автомобилей. Как выяснили эксперты НАПИ, за нынешнюю цену Geely Atlas Pro (2,75 млн рублей), год назад можно было приобрести Toyota RAV4. Прошлогодняя средняя цена на Kia Sportage (2,3 млн рублей) практически сравнялась с нынешней стоимостью Haval F7. За 4–4,2 млн рублей, которые сейчас просят за Haval H9 и Geely Tugella, год назад можно было купить Hyundai Palisade или Mercedes-Benz GLB.

Уникальная ситуация, сложившаяся на российском авторынке, дает китайским брендам широкое поле для маневра. В отсутствие других конкурентов, они соперничают лишь друг с другом. К концу 2023 года доля китайских марок может легко вырасти до 30%, а по мнению автоэксперта Сергея Бургазлиева, даже до 40%. И это без учета моделей, которые, являясь китайскими по происхождению, выпускаются под российскими брендами: например, «Москвич», Evolute, коммерческие модели Sollers и будущие Lada, собранные на мощностях бывшего петербургского завода Nissan.

Сейчас у покупателей выбор небольшой. Они вынуждены либо покупать российские модели, лишенные ABS, ESP и подушек безопасности, либо искать подходящий автомобиль на вторичном рынке, либо приобретать машину китайского бренда с достойным оснащением и соответствующей ценой, пишут Известия.

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