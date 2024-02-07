Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками

Ранее мы писали Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей ... Читать далее

В 2023 году российский авторынок активно осваивали не только официальные импортеры китайских автомобилей, но и компании, ввозившие машины из Поднебесной по принципу параллельного импорта. В результате, по некоторым моделям, даже пользующимся отличным спросом, произошло перенасыщение. Начиная с конца прошлого года, дилеры вынуждены продавать автомобили с солидными скидками, чтобы разгрузить склады. В январе, когда после предновогоднего ажиотажа на рынке традиционно наблюдается спад, скидки стали еще более ощутимыми.

Как выяснили эксперты «Открытие Авто», большой кроссовер Geely Monjaro впервые стал в январе второй по популярности иномаркой в России (титул лидера на протяжении последних нескольких месяцев удерживает Haval Jolion). В минувшем месяце в стране было продано 3,5 тысячи единиц Monjaro. Параллельный импорт создал переизбыток этой модели и в январе она продавалась на 800 – 900 тысяч рублей дешевле, чем осенью 2023 года.

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По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, в феврале для поддержания высоких результатов продаж дистрибьюторам придется продолжать вкладываться не только в весомые поддержки, но и в маркетинг. При этом все еще достаточно плотно заполненные «постаревшими моделями» склады по-прежнему оставляют покупателям шанс получить весомый дисконт на популярные бренды из КНР.

Упомянутые модели: Geely Monjaro

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