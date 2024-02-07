Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками
Как выяснили эксперты «Открытие Авто», большой кроссовер Geely Monjaro впервые стал в январе второй по популярности иномаркой в России (титул лидера на протяжении последних нескольких месяцев удерживает Haval Jolion). В минувшем месяце в стране было продано 3,5 тысячи единиц Monjaro. Параллельный импорт создал переизбыток этой модели и в январе она продавалась на 800 – 900 тысяч рублей дешевле, чем осенью 2023 года.
По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, в феврале для поддержания высоких результатов продаж дистрибьюторам придется продолжать вкладываться не только в весомые поддержки, но и в маркетинг. При этом все еще достаточно плотно заполненные «постаревшими моделями» склады по-прежнему оставляют покупателям шанс получить весомый дисконт на популярные бренды из КНР.
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Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
20.10.2023, 07:09
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
С июля по сентябрь 2023 года продажи подержанных автомобилей китайских брендов выросли более чем в два раза (+118%). Средняя цена на китайскую машину с пробегом достигла 1,8 млн рублей. Эксперты назвали модели, которые пользуются наибольшим спросом.Читать далее
-
18.08.2023, 18:22
Названы самые красивые автомобили на российском рынке
У каждого автолюбителя имеются собственные представления о красоте машины. Одни отдают предпочтение гладким стремительным формам, другим больше по вкусу брутальные, нарочито грубые обводы кузова. Но есть модели, которые безоговорочно притягивают взгляды на дороге.Читать далее
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