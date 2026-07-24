Китайцы удивили уровнем сервиса в рейтинге J.D. Power: почему обслуживание даже у бюджетных брендов теперь сравнивают с Land Rover и Mercedes‑Benz

Китайские бренды обошли конкурентов по качеству сервиса: свежий рейтинг J.D. Power

J.D. Power опубликовал новый рейтинг удовлетворенности сервисом среди автопроизводителей - и китайские марки вновь удивили результатами. Какие бренды вошли в топ, почему дилеры сокращают расходы на обслуживание и что это сулит российским автовладельцам - разбираемся, что изменилось в 2026 году.

J.D. Power опубликовал новый рейтинг удовлетворенности сервисом среди автопроизводителей - и китайские марки вновь удивили результатами. Какие бренды вошли в топ, почему дилеры сокращают расходы на обслуживание и что это сулит российским автовладельцам - разбираемся, что изменилось в 2026 году.

Для российских автомобилистов свежий рейтинг J.D. Power - не просто очередная статистика, а реальный ориентир при выборе машины и сервисного центра. В условиях, когда рынок меняется стремительно, а конкуренция между брендами обостряется, качество обслуживания становится одним из главных критериев. В 2026 году китайские производители не только укрепили свои позиции, но и сумели обойти признанных лидеров по уровню клиентского сервиса.

Исследование J.D. Power, проводимое в Китае уже 26 лет, основано на индексе удовлетворенности клиентов (CSI), который учитывает шесть ключевых аспектов: от записи на обслуживание до профессионализма сотрудников. В этом году опросили более 11 тысяч владельцев бензиновых автомобилей возрастом от года до четырех лет, охватив 81 модель от 34 брендов. Средний показатель CSI вырос до 794 баллов, что говорит о росте ожиданий и требований со стороны клиентов.

Премиальные марки в среднем набрали 809 баллов, а массовые бренды - 789. Однако именно китайские компании показали наибольший прогресс: Chery и GAC Honda возглавили массовый сегмент с результатом 817 баллов, практически догнав лидера премиум-класса Land Rover (819 баллов). Эксперты связывают успех Chery с опытом, полученным в рамках совместного предприятия с Jaguar Land Rover, что позволило внедрить лучшие практики обслуживания.

Geely заняла второе место среди массовых брендов (815 баллов), а GAC и Changan разделили третью позицию (по 812 баллов). В десятку лучших также вошли Jetour, Hongqi, Tank, Lynk & Co и Haval. В премиум-сегменте, помимо Land Rover, высокие оценки получили Mercedes-Benz, Audi, Cadillac и Porsche. Такой расклад подтверждает: китайские производители не просто догоняют, а уже задают стандарты сервиса, которые вынуждены учитывать даже именитые конкуренты.

Впрочем, не обошлось и без тревожных сигналов. J.D. Power отмечает, что дилеры стали сокращать инвестиции в гарантийное обслуживание из-за давления на прибыль. Это может привести к снижению качества услуг в будущем, если тенденция сохранится. Агентство также перестало публиковать антирейтинг худших брендов, чтобы избежать конфликтов, что косвенно указывает на обострение борьбы за клиента.

Интересно, что в России многие из этих брендов активно расширяют присутствие, а опыт китайских компаний по работе с клиентами уже влияет на стандарты обслуживания у местных дилеров. Например, в материале о запуске нового гибридного внедорожника Esteo V27 подробно разбирались ожидания покупателей и влияние новых сервисных практик на рынок SUV - подробнее о конкуренции и сервисе в сегменте гибридов.

Для справки: индекс CSI (Customer Service Index) - это комплексная оценка, включающая такие параметры, как удобство записи, прозрачность ценообразования, качество ремонта и отношение персонала. В 2026 году средний балл вырос на 5 пунктов, что может указывать на повышение стандартов по всей отрасли. Однако эксперты предупреждают: если дилеры продолжат экономить на сервисе, это может негативно сказаться на лояльности клиентов и репутации брендов. Для российских автовладельцев эти тенденции особенно актуальны, ведь многие из лидеров рейтинга уже представлены на нашем рынке и формируют новые ожидания от обслуживания.