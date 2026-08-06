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Автор: Дарья Климова

6 августа 2026, 10:58

Китайские бренды Omoda и Jaecoo заняли третье место на рынке Великобритании

Китайские бренды Omoda и Jaecoo заняли третье место на рынке Великобритании

Новая эра автопрома: почему китайские бренды обошли японцев и американцев

Китайские бренды Omoda и Jaecoo заняли третье место на рынке Великобритании

В Великобритании зафиксирован резкий рост продаж китайских автомобилей - Omoda и Jaecoo впервые обошли Ford и заняли третью строчку среди автоконцернов. Какие последствия это сулит для европейских и японских марок, что изменилось на рынке и почему этот тренд важен для российских автолюбителей.

В Великобритании зафиксирован резкий рост продаж китайских автомобилей - Omoda и Jaecoo впервые обошли Ford и заняли третью строчку среди автоконцернов. Какие последствия это сулит для европейских и японских марок, что изменилось на рынке и почему этот тренд важен для российских автолюбителей.

Для российских автомобилистов новость о стремительном успехе Omoda и Jaecoo в Великобритании может стать сигналом к переосмыслению привычных представлений о расстановке сил на мировом авторынке. Ещё недавно казалось, что китайские марки не способны конкурировать с признанными лидерами, однако свежая статистика показывает обратное: в июле 2026 года эти бренды не только догнали, но и обошли Ford, заняв третью позицию по объёму продаж среди автоконцернов страны.

По информации «Российской газеты», в июле 2026 года в Великобритании был зафиксирован рекордный объём продаж новых автомобилей — 156 571 единица, что почти на 12% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Особенно впечатляет динамика китайских производителей: их продажи выросли на 180% за месяц, а по итогам года — на 145%. Теперь почти каждый шестой новый автомобиль на британских дорогах имеет китайское происхождение.

Omoda & Jaecoo совершили настоящий прорыв: их доля на рынке достигла 5,7%, а ежемесячные продажи составили 8905 машин. Этот бренд впервые вошёл в тройку лидеров, оставив позади не только Ford, но и такие крупные компании, как Hyundai и Nissan. Модели Jaecoo 7 и Jaecoo 5 вошли в десятку самых популярных в стране: Jaecoo 7 занял четвёртое место по продажам, а Jaecoo 5 — седьмое.

Эксперты отмечают, что столь быстрый рост китайских брендов связан не только с привлекательной ценой, но и с изменением восприятия качества и технологий. Британские покупатели всё чаще выбирают автомобили из КНР благодаря современному дизайну, богатому оснащению и выгодным условиям покупки. Эта тенденция может повлиять и на российский рынок, где интерес к китайским автомобилям также стабильно растёт. Важно помнить, что подобные изменения в одной из стран Европы могут изменить баланс сил и на других европейских рынках.

Если рассматривать ситуацию в целом, успех Omoda и Jaecoo в Великобритании может стать началом новой эры для китайских производителей. Судя по данным, их доля на рынке продолжает расти, а европейские и японские бренды вынуждены пересматривать свои стратегии. Для российских автолюбителей это означает расширение выбора и возможное снижение цен на новые автомобили за счёт усиления конкуренции. Важно помнить, что подобные перемены происходят не только в Великобритании, но и на других рынках, что создаёт предпосылки для глобальных изменений в автомобильной промышленности.

Интересно, что такие сдвиги на рынке часто остаются незамеченными на фоне обсуждения других автомобильных тем. Например, вопросы комфорта и оснащения салона, такие как эволюция подстаканников, также влияют на выбор покупателей — подробнее об этом можно узнать в специальных материале о том, как менялись требования к интерьеру современного автомобиля .

Упомянутые марки: OMODA, Jaecoo, Ford, Hyundai, Nissan
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