Новая эра автопрома: почему китайские бренды обошли японцев и американцев

6 августа 2026, 10:58
Китайские бренды Omoda и Jaecoo заняли третье место на рынке Великобритании
Китайские бренды Omoda и Jaecoo заняли третье место на рынке Великобритании
В Великобритании зафиксирован резкий рост продаж китайских автомобилей - Omoda и Jaecoo впервые обошли Ford и заняли третью строчку среди автоконцернов. Какие последствия это сулит для европейских и японских марок, что изменилось на рынке и почему этот тренд важен для российских автолюбителей.
Для российских автомобилистов новость о стремительном успехе Omoda и Jaecoo в Великобритании может стать сигналом к переосмыслению привычных представлений о расстановке сил на мировом авторынке. Ещё недавно казалось, что китайские марки не способны конкурировать с признанными лидерами, однако свежая статистика показывает обратное: в июле 2026 года эти бренды не только догнали, но и обошли Ford, заняв третью позицию по объёму продаж среди автоконцернов страны.
По информации «Российской газеты», в июле 2026 года в Великобритании был зафиксирован рекордный объём продаж новых автомобилей — 156 571 единица, что почти на 12% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Особенно впечатляет динамика китайских производителей: их продажи выросли на 180% за месяц, а по итогам года — на 145%. Теперь почти каждый шестой новый автомобиль на британских дорогах имеет китайское происхождение.
Omoda & Jaecoo совершили настоящий прорыв: их доля на рынке достигла 5,7%, а ежемесячные продажи составили 8905 машин. Этот бренд впервые вошёл в тройку лидеров, оставив позади не только Ford, но и такие крупные компании, как Hyundai и Nissan. Модели Jaecoo 7 и Jaecoo 5 вошли в десятку самых популярных в стране: Jaecoo 7 занял четвёртое место по продажам, а Jaecoo 5 — седьмое.
Эксперты отмечают, что столь быстрый рост китайских брендов связан не только с привлекательной ценой, но и с изменением восприятия качества и технологий. Британские покупатели всё чаще выбирают автомобили из КНР благодаря современному дизайну, богатому оснащению и выгодным условиям покупки. Эта тенденция может повлиять и на российский рынок, где интерес к китайским автомобилям также стабильно растёт. Важно помнить, что подобные изменения в одной из стран Европы могут изменить баланс сил и на других европейских рынках.
Если рассматривать ситуацию в целом, успех Omoda и Jaecoo в Великобритании может стать началом новой эры для китайских производителей. Судя по данным, их доля на рынке продолжает расти, а европейские и японские бренды вынуждены пересматривать свои стратегии. Для российских автолюбителей это означает расширение выбора и возможное снижение цен на новые автомобили за счёт усиления конкуренции. Важно помнить, что подобные перемены происходят не только в Великобритании, но и на других рынках, что создаёт предпосылки для глобальных изменений в автомобильной промышленности.
Интересно, что такие сдвиги на рынке часто остаются незамеченными на фоне обсуждения других автомобильных тем. Например, вопросы комфорта и оснащения салона, такие как эволюция подстаканников, также влияют на выбор покупателей — подробнее об этом можно узнать в специальных материале о том, как менялись требования к интерьеру современного автомобиля .
Похожие материалы Омода, Джейку, Форд, Хендай, Ниссан
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
Похожие материалы Омода, Джейку, Форд, Хендай, Ниссан
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее