Geely и Changan ушли в убыток - ключевая ставка, утильсбор и падение спроса ударили по автопрому

18 мая 2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.
Российский автомобильный рынок в превратился в арену жесткой конкуренции для китайских производителей. Geely и Changan, еще недавно считавшиеся лидерами роста, неожиданно стали главными неудачниками года, а их совокупные потери превысили 15 миллиардов рублей, заставив пересмотреть стратегии даже самых уверенных игроков.
Причины такого резкого разворота не связаны с качеством автомобилей. Главный удар нанесла ключевая ставка: Центробанк поднял ее до рекордных значений, сделав автокредиты практически недоступными для большинства покупателей, что особенно сильно ударило по китайским маркам, машины которых часто берут именно в кредит.
Вторым фактором стал рост утильсбора на импортные автомобили. Для брендов, не имеющих локального производства, это оказалось серьезным испытанием: Geely и Changan встали перед выбором — повышать цены или работать себе в убыток, и в итоге выбрали второе, что и привело к миллиардным потерям.
Третьим ударом стало падение спроса. Сочетание дорогих кредитов и выросших цен заставляет покупателей откладывать покупку или переходить на более доступные варианты. В результате склады дилеров переполнены, а продажи находятся на минимальном уровне.
Финансовые показатели выглядят драматично: Geely завершила 2024 год с чистой прибылью 1,5 миллиарда рублей, но уже в 2025-м ушла в минус на 6,2 миллиарда. Changan показал еще более внушительный убыток — 9,5 миллиарда рублей, а его прибыль сократилась в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Один из дилеров отмечает, что кредит под 20% годовых стал приговором для продаж.
Когда продажи практически остановились, руководство Changan решилось на отчаянный шаг — выделить 10 миллиардов рублей на субсидирование автокредитов, компенсируя банкам часть процентной ставки. Однако эта стратегия подрывает маржинальность: продажи стали убыточными, и вопрос в том, как долго бренд выдержит такую нагрузку.
Не весь китайский автопром оказался в кризисе. Если Geely и Changan — среди главных пострадавших, а Haval отправил свой завод в Туле на двухнедельные каникулы из-за переполненных складов, то AGR в Калуге (выпускает Tenet и Chery) работает в две смены и достигнет объема в 120 тысяч автомобилей. Завод в Липецке, несмотря на недавний пожар, также продолжает активную работу.
Для покупателей сейчас открываются возможности для выгодных сделок: дилеры Geely и Changan готовы идти на уступки, чтобы распродать запасы. Однако важно внимательно изучать условия кредитования — даже при субсидировании ставок могут быть скрытые платежи. Резкого падения цен ждать не стоит, снижение будет ограниченным.
2025 год стал стресс-тестом для китайских брендов в России. Geely и Changan не выдержали давления и ушли в глубокий минус, а рынок начал переформатироваться. Одни компании ищут пути выживания, другие инвестируют в расширение — время покажет, кто окажется сильнее.
