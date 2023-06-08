Китайские бронеавтомобили поступили на службу в России и примут участие в СВО
Фото: t.me/RKadyrov_95
В движение машину приводит 4,5-литровый дизельный двигатель Cummins ISDe180-30 мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. Максимальная скорость достигает 115 км/ч. Расход топлива составляет 20 литров на «сотню», поэтому топливного бака емкостью 120 литров «Храброму воину» должно хватать на 600 километров.
Передняя часть автомобиля выдерживает залпы бронебойных патронов калибра 7.62, боковая обшивка – тот же калибр, но не бронебойный. В списке доступного допоборудования: 12,7-миллиметровый пулемёт, гранатомёт 35 мм, зенитная установка 23 мм и пусковые установки для подавления беспорядков. Но в Россию броневики привезли без вооружения. Они уже появились в батальоне «Ахмат» и примут участие в СВО.
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Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
-
13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
-
13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
13.06.2023, 08:22
Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)
Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
-
13.06.2023, 07:56
Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» была полна сюрпризов, самым большим из которых можно считать проигрыш главного фаворита – команды Toyota. А виновата во всем невнимательная белка.Читать далее
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