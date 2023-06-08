Китайские бронеавтомобили поступили на службу в России и примут участие в СВО

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Название броневика Hushi переводится с китайского языка как «Храбрый воин» или «Герой», в России его уже окрестили «Китайским Тигром». Это рамный полноприводный внедорожник, рассчитанный на 11 человек. Его габаритная длина составляет 5 360 мм, ширина – 2 320 мм, высота – 2 300 мм, дорожный просвет – 350 мм, выяснил портал «Китайские автомобили» . Броневик весит 4 800 кг, а его грузоподъемность достигает 1 700 кг.

В движение машину приводит 4,5-литровый дизельный двигатель Cummins ISDe180-30 мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 650 Нм. Максимальная скорость достигает 115 км/ч. Расход топлива составляет 20 литров на «сотню», поэтому топливного бака емкостью 120 литров «Храброму воину» должно хватать на 600 километров.

Передняя часть автомобиля выдерживает залпы бронебойных патронов калибра 7.62, боковая обшивка – тот же калибр, но не бронебойный. В списке доступного допоборудования: 12,7-миллиметровый пулемёт, гранатомёт 35 мм, зенитная установка 23 мм и пусковые установки для подавления беспорядков. Но в Россию броневики привезли без вооружения. Они уже появились в батальоне «Ахмат» и примут участие в СВО.

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