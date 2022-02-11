Китайские электробусы выжимают в Корее местных производителей (считать деньги умеют все)
Есть данные по самым продаваемым моделям – в количестве 78 ед. был реализован Changzhou eSky, по 76 ед. пришлось на электробусы BYD's eBus и Higer Hyper.
Китайские электробусы дебютировали в Корее в 2017 году. По сравнению с 2019 годом, когда всего было продано 143 ед., продажи оных выросли более чем втрое. За тот же период реализация аналогичной корейской продукции выросла почти вдове - с 407 до 795 ед.
Сильная сторона китайских машин цена - они примерно на 100 млн вон (83 591 долларов) дешевле корейских марок (в среднем, 380 млн вон). При этом с помощью государственных субсидий на электромобили китайские машины можно приобрести на 20-30% ниже первоначальной цены.
Быстрый рост продаж китайских электробусов угрожает отечественным производителям в самой Корее. В прошлом году продажи продукции Edison Motors и Woojin Industrial Systems снизились: первая, например, сумела реализовать лишь 179 электробусов, что на 22,8% меньше, чем в 2020-м.
«Покупатели, конечно же, сравнивают цены, прежде чем совершить сделку. И в плане цен отечественные бренды не могут побить китайских конкурентов», - говорит отраслевой корейский инсайдер.
Эксперты призывают корейское правительство исправить действующую систему субсидирования электромобилей. По их мнению, необходимо субсидировать водородные автобусы с более низким уровнем выбросов углерода или ввести углеродный налог на импортируемые машины.
Китайские производители электромобилей уже завоевали в мире хорошую репутацию за технологичность и конкурентоспособные цены. В 2021 году бренды из Поднебесной сумели продать 3,52 млн подзаряжаемых автомобилей, включая сугубо электрические модели и гибриды. Таким образом, рост продаж по всему миру составил 160% по сравнению с 2020-м.
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