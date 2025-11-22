Гиперкар GAC Hyptec SSR и Xiaomi SU7 удивили скоростью – кто еще в топе?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 11:33

Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона

Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона

Гиперкар GAC Hyptec SSR и Xiaomi SU7 удивили скоростью – кто еще в топе?

Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона

Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.

Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.

В свежем рейтинге самых динамичных серийных электромобилей и гибридов сразу три первых места заняли китайские марки. Абсолютным рекордсменом стал гиперкар GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Speed Edition, который разгоняется до 100 км/ч всего за 1,9 секунды. Следом за ним расположился Xiaomi SU7 Ultra с результатом 1,98 секунды, а замыкает тройку Zeekr 001 FR 2025 – 2,02 секунды. Такой успех китайских производителей уже сложно назвать случайностью.

В десятке лучших оказались и другие известные модели: Tesla Model S Plaid (2,1 секунды), Porsche Taycan Turbo GT (2,2 секунды), а также Yangwang U9, Lamborghini Revuelto, Tesla Model X, BYD Han L и Maserati GranTurismo Folgore. Причем BYD Han L выделяется не только динамикой, но и доступной ценой – менее 40 тысяч долларов (менее 3 млн рублей), что делает его самым бюджетным среди топ-10.

В расширенном списке из 20 позиций китайские бренды продолжают доминировать. В него вошли IM L6, еще одна версия Xiaomi SU7, Zeekr 007 и Yangwang U7. Tesla Model 3 Performance замыкает двадцатку с результатом 3,1 секунды до сотни. В целом, разброс цен впечатляет: от доступных электроседанов до эксклюзивных суперкаров стоимостью почти миллион долларов, как у Lamborghini Revuelto.

Интересно, что на фоне стремительного роста мощности и ускорения электромобилей в Китае обсуждается введение новых стандартов для легковых машин. В проекте документа предлагается, чтобы после каждого запуска автомобиля его разгон до 100 км/ч не был быстрее 5 секунд. Такая мера может стать ответом на растущую популярность сверхмощных моделей и повысить безопасность на дорогах.

Таким образом, китайские производители не только догнали, но и обошли мировых конкурентов по динамике своих электрокаров. Их успехи в сегменте новых энергетических автомобилей уже невозможно игнорировать – теперь именно они задают темп развития всей отрасли.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7
Упомянутые марки: GAC, Xiaomi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, Сяоми

Похожие материалы ГАК, Сяоми

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Ставрополь Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться