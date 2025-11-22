Гиперкар GAC Hyptec SSR и Xiaomi SU7 удивили скоростью – кто еще в топе?

22 ноября 2025, 11:33
Китайские электрокары заняли лидирующие позиции в мировом рейтинге разгона
Китайские производители электромобилей удивили весь мир. Их модели возглавили рейтинг самых быстрых по разгону. В тройке лидеров оказались сразу три китайских бренда. В списке есть и другие неожиданные участники. Подробности – в нашем материале.
В свежем рейтинге самых динамичных серийных электромобилей и гибридов сразу три первых места заняли китайские марки. Абсолютным рекордсменом стал гиперкар GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Speed Edition, который разгоняется до 100 км/ч всего за 1,9 секунды. Следом за ним расположился Xiaomi SU7 Ultra с результатом 1,98 секунды, а замыкает тройку Zeekr 001 FR 2025 – 2,02 секунды. Такой успех китайских производителей уже сложно назвать случайностью.
В десятке лучших оказались и другие известные модели: Tesla Model S Plaid (2,1 секунды), Porsche Taycan Turbo GT (2,2 секунды), а также Yangwang U9, Lamborghini Revuelto, Tesla Model X, BYD Han L и Maserati GranTurismo Folgore. Причем BYD Han L выделяется не только динамикой, но и доступной ценой – менее 40 тысяч долларов (менее 3 млн рублей), что делает его самым бюджетным среди топ-10.
В расширенном списке из 20 позиций китайские бренды продолжают доминировать. В него вошли IM L6, еще одна версия Xiaomi SU7, Zeekr 007 и Yangwang U7. Tesla Model 3 Performance замыкает двадцатку с результатом 3,1 секунды до сотни. В целом, разброс цен впечатляет: от доступных электроседанов до эксклюзивных суперкаров стоимостью почти миллион долларов, как у Lamborghini Revuelto.
Интересно, что на фоне стремительного роста мощности и ускорения электромобилей в Китае обсуждается введение новых стандартов для легковых машин. В проекте документа предлагается, чтобы после каждого запуска автомобиля его разгон до 100 км/ч не был быстрее 5 секунд. Такая мера может стать ответом на растущую популярность сверхмощных моделей и повысить безопасность на дорогах.
Таким образом, китайские производители не только догнали, но и обошли мировых конкурентов по динамике своих электрокаров. Их успехи в сегменте новых энергетических автомобилей уже невозможно игнорировать – теперь именно они задают темп развития всей отрасли.
