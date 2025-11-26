От ненависти до любви: почему инфлюенсеры США теперь хвалят китайские авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 08:34

Китайские электрокары завоевывают симпатии американских автоблогеров

Китайские автопроизводители нашли новый путь. Они обратились к лидерам мнений. Блогеры получают щедрые предложения. Что стоит за этой стратегией? Узнайте всю правду о продвижении.

Всего каких-то десять лет назад автомобили из Китая вызывали у западных автолюбителей в лучшем случае снисходительную улыбку. Показателен опыт американского автоблогера Омара Рана, известного в сети как OmarDrives. В 2015 году во время одной из заграничных поездок ему довелось арендовать внедорожник китайского производства с бензиновым двигателем. Впечатления от той машины остались, мягко говоря, удручающими. Сам Омар описывает тот опыт как «ужасный», а автомобиль - как нечто совершенно неконкурентоспособное.

Но времена кардинально изменились. Прошло почти десять лет, и ситуация перевернулась с ног на голову. Недавно Омар получил личное сообщение от совершенно неизвестной ему компании DCar Studio. Предложение было неожиданным: приехать в Лос-Анджелес и протестировать несколько современных электромобилей из Поднебесной. Для человека, чей предыдущий опыт общения с китайским автопромом был столь негативным, это стало настоящим сюрпризом и поводом пересмотреть свои взгляды.

Выбор DCar Studio пал на Омара Рана неслучайно. Хотя его нельзя назвать топовым блогером, он создал себе репутацию и собрал лояльную аудиторию: сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Это делает его идеальным кандидатом для автопроизводителей, которые ищут не просто охват, а доверие аудитории. Такие «микроинфлюенсеры» часто вызывают больше доверия, чем звезды с миллионными, но менее вовлеченными подписчиками.

Как сообщает издание theverge, случай с Омаром - это не единичная история, а часть продуманной и масштабной стратегии китайских автомобильных брендов. Компании из КНР активно ищут выходы на западных лидеров мнений, чтобы те рассказали о их продуктах своей аудитории. Основная цель - изменить устоявшееся на Западе, и в частности в США, предвзятое отношение к китайским машинам. Производители понимают, что лучший способ доказать качество своих новых электромобилей - это дать их в руки тем, кому доверяют обычные покупатели.

Эта тактика выглядит весьма дальновидной. Вместо того чтобы вливать гигантские бюджеты в традиционную рекламу, китайские компании делают ставку на «сарафанное радио» нового поколения. Положительный обзор от независимого блогера может оказаться куда эффективнее глянцевого рекламного ролика. Это демонстрация уверенности в своем продукте: бренды не боятся отдавать свои электрокары на суд придирчивых экспертов, потому что уверены - машинам есть чем удивить. Так, шаг за шагом, китайский автопром строит себе новую репутацию на глобальном рынке.

