Chevrolet или китайские бренды — кто станет новым лидером?

Узбекистан не намерен сдаваться: смогут ли китайские бренды потеснить Chevrolet в стране

В Узбекистане привычный автопарк стремительно меняется. Китайские бренды наступают, а Chevrolet впервые сталкивается с серьезной конкуренцией. Покупатели выбирают новые технологии, а государство ужесточает правила. Кто победит в этой гонке?

Автомобильный рынок Узбекистана переживает настоящую встряску. Еще недавно казалось, что Chevrolet навсегда останется безоговорочным лидером, но сегодня ситуация меняется буквально на глазах. Китайские электромобили, которые еще пару лет назад воспринимались как экзотика, теперь уверенно занимают место на дорогах страны. Причем не только в столице, но и в регионах.

Долгое время государственная политика поддерживала местный автопром, а импорт зарубежных машин был ограничен. В результате улицы городов заполнили белые Chevrolet - их было так много, что казалось, будто других машин просто не существует. Но с приходом новых экономических реалий и сменой руководства правила игры начали меняться. В страну хлынули Kia, Hyundai, а за ними и китайские марки - BYD, Changan и другие.

Особую роль сыграли электромобили. Отмена налогов и пошлин сделала их доступнее, и спрос на них резко вырос. Китайские производители не ограничились просто поставками. В Джизакской области открылся завод UzAuto Motors и BYD, где собирают электромобили для местного рынка. Это предприятие способно выпускать до 50 тысяч машин в год, что серьезно усиливает позиции китайских брендов. Теперь у покупателей есть реальная альтернатива привычным моделям.

Несмотря на стремительное развитие и ввоз китайских автомобилей Chevrolet по прежнему держит оборону в Узбекистане. В городах по-прежнему доминируют седаны и хэтчбеки этой марки. Причины просты: развитая сеть сервисов, доступные запчасти и возможность перевода на газ, что особенно важно при нынешних ценах на топливо. Люди привыкли к этим машинам, и менять их на что-то новое готовы не все. По итогам 2025 года, на долю Chevrolet пришлось более 85% реализованных автомобилей от общего числа продаж в стране.

Но время работает против монополии. Китайские электромобили дешевеют, а сервисная инфраструктура для них развивается. Уже сейчас в стране есть специалисты, способные обслуживать даже сложные модели, включая Tesla. Крупные бренды открывают собственные сервисные центры, а цены на некоторые электрокары опустились до 15 тысяч долларов. Это делает их доступными для широкой аудитории.

Эксперты уверены: остановить наступление китайских брендов уже невозможно. Их производственные мощности и скорость внедрения новых технологий делают конкуренцию с ними крайне сложной. Chevrolet пришлось впервые за долгое время снижать цены и запускать масштабные акции, чтобы не потерять покупателей. Это подстегнуло конкуренцию и заставило всех игроков рынка пересмотреть свои стратегии.

Пока Chevrolet сохраняет лидерство, особенно в регионах, где привычка и инфраструктура играют ключевую роль. Но доля электромобилей неуклонно растет, а покупатели становятся все более требовательными. Китайские компании активно инвестируют в локализацию и сервис, делая свои предложения все более привлекательными.

В ближайшие годы рынок Узбекистана может стать ареной ожесточенной борьбы между традиционными и новыми игроками. Кто выйдет победителем - покажет только время. Одно ясно: эпоха безраздельного господства одной марки уходит в прошлое, уступая место настоящей конкуренции и разнообразию.