Узбекистан меняет правила игры: смогут ли китайские бренды потеснить Chevrolet – или это только начало?

29 августа 2026, 06:36
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
Китайские электромобили вытесняют Chevrolet с рынка Узбекистана: новые тренды и цифры
В Узбекистане меняется расстановка сил на автомобильном рынке: китайские электромобили быстро набирают популярность, а Chevrolet впервые за долгое время теряет позиции. Власти корректируют политику, что открывает новые возможности для покупателей и производителей.
Автомобильный рынок Узбекистана переживает заметные перемены: привычная монополия Chevrolet начинает уступать место новым игрокам, прежде всего китайским производителям электромобилей. Еще недавно улицы городов были заполнены белыми Chevrolet, что объяснялось государственной поддержкой местного автопрома и высокими пошлинами на импорт. Однако ситуация меняется - власти смягчают ограничения, и на дорогах все чаще появляются Kia, Hyundai, а также китайские BYD и Changan.
Особенно быстро растет интерес к электрокарам. Снятие налогов и пошлин на их ввоз сделало такие машины доступнее, а совместный завод UzAuto Motors и BYD в Джизаке стал одним из немногих предприятий за пределами Китая, где собирают электромобили BYD. Планируемый объем выпуска - до 50 тысяч авто в год - может серьезно изменить баланс сил на рынке.
Несмотря на это, Chevrolet по-прежнему доминирует в регионах, особенно за пределами столицы. Здесь решающую роль играют привычка, развитая сеть сервисов и доступность запчастей. Многие владельцы переводят свои автомобили на газ, чтобы снизить расходы. Однако китайские электрокары становятся дешевле, а инфраструктура для их обслуживания развивается: появляются сервисные центры BYD, а стоимость некоторых моделей опустилась до 15 тысяч долларов.
Государство внимательно следит за ситуацией и вводит новые бюрократические барьеры, например, обязательную проверку электромагнитной совместимости для импортных электромобилей. Это увеличивает стоимость ввоза, но не останавливает рост популярности китайских брендов. По мнению экспертов, конкуренция становится неизбежной: Chevrolet впервые за долгое время вынужден снижать цены и предлагать скидки, чтобы удержать покупателей.
В 2024 году в Узбекистане было продано почти полмиллиона автомобилей, из которых более 350 тысяч - Chevrolet. Однако доля других марок растет, и рынок становится все более разнообразным. Китайские компании активно инвестируют в локализацию и сервис, делая свои предложения привлекательнее для местных покупателей.
Интересно, что похожие процессы происходят и на других рынках: например, в материале о питбайке SHARMAX PowerMax 145 MIAMI отмечается, как новые игроки способны быстро изменить расстановку сил благодаря выгодным условиям и техническим особенностям - подробности в обзоре.
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