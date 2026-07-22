Гибриды штурмуют вторичный рынок: спрос вырос на 60% - что ждёт покупателей?

Китайские гибриды стремительно увеличивают долю на вторичном рынке России

В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.

В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.

Рынок подержанных гибридных автомобилей в России переживает заметные перемены, которые напрямую затрагивают интересы автолюбителей. В июне спрос на такие машины вырос более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это не просто статистика - за этими цифрами скрывается реальное изменение структуры предложения и новые возможности для покупателей.

Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на экспертов «Авто.ру», гибридные автомобили пока занимают скромную долю на вторичном рынке - всего 2% от общего объема. Однако за последний год этот показатель вырос с 1,6%, а внутри самого сегмента происходят куда более динамичные процессы. Особенно заметно это среди машин возрастом от трех до семи лет: сейчас на них приходится почти треть всех предложений.

Главный тренд - стремительный рост доли китайских производителей. Если год назад их присутствие в сегменте было почти незаметным (6%), то теперь они занимают уже 31%. Это привело к омоложению парка: средний возраст гибридов снизился с 6 до 5 лет, а средний пробег - с 83 до 68 тысяч километров. Вместе с этим выросла и средняя стоимость: с 3,32 до 5,05 миллиона рублей. Причины - не только общее подорожание машин, но и появление на рынке более дорогих и свежих моделей из Китая.

В премиальном сегменте среди гибридов возрастом от 3 до 7 лет лидируют Voyah Free (4,07 млн рублей), Lixiang L7 (5,78 млн рублей), Lixiang L9 (6,41 млн рублей), Voyah Dream (5,44 млн рублей) и Aito M5 (3,72 млн рублей). Эти модели пользуются наибольшим вниманием у покупателей, что подтверждает смещение интереса в сторону новых брендов и технологий. В то же время в категории до 3 миллионов рублей по-прежнему доминируют японские марки: Toyota Prius (2,15 млн рублей), Nissan Note (1,37 млн рублей), Toyota Corolla (2 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro e+ (2,52 млн рублей) и Toyota Camry (2,68 млн рублей).

Стоит отметить, что за последние недели продажи новых электромобилей и гибридов в России также резко выросли - почти в два раза. Это подтверждает общий тренд на электрификацию автопарка, который становится все более заметным даже на фоне традиционного интереса к бензиновым и дизельным моделям. Важно, что китайские производители не только увеличивают свое присутствие, но и задают новые стандарты оснащения и комфорта, что может повлиять на предпочтения российских покупателей в ближайшие годы.

Интересно, что подобные изменения в структуре рынка уже обсуждались экспертами в других контекстах. Например, недавно специалисты анализировали, как различные типы управления автомобилем - сенсорные панели и классические кнопки - влияют на безопасность и удобство. В материале о сравнении сенсорных и физических кнопок отмечалось, что не только технологии, но и их реализация способны менять пользовательский опыт и даже структуру спроса.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: гибридные автомобили становятся все более востребованными не только из-за экономии топлива, но и благодаря расширению ассортимента на вторичном рынке. Китайские бренды активно инвестируют в развитие гибридных технологий, что позволяет им предлагать конкурентоспособные модели по сравнению с японскими и европейскими аналогами. Для российских покупателей это означает больше выбора, но и необходимость внимательнее подходить к оценке технического состояния и остаточного ресурса таких машин. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста доли гибридов, а также появления новых игроков и моделей, что сделает рынок еще более разнообразным и динамичным.