Грядет революция на рынке: почему привычные грузовики исчезают

16 января 2026, 14:44
Китайские грузовики меняют дизель на газ и электричество: что ждет Россию
Китайские производители грузовиков меняют стратегию. Дизельные модели уступают место новым технологиям. Российский рынок ждет неожиданные перемены. Эксперты не спешат с прогнозами.
Китайские автогиганты стремительно пересматривают свои приоритеты в сегменте тяжелых грузовиков. Если еще недавно дизельные двигатели считались безальтернативными, то теперь на первый план выходят газовые и электрические силовые установки. Как сообщает Комтранс, этот тренд уже отчетливо прослеживается на внутреннем рынке КНР и постепенно начинает влиять на экспортные поставки, в том числе в Россию.
В 2024 году в Китае было реализовано свыше 900 тысяч тяжелых грузовиков. При этом доля дизельных машин снизилась до 57%, а газовые заняли почти треть рынка - 29%. Электрические грузовики заняли 13%, но уже к началу 2025 года их доля подскочила до 22%. Дизельные модели, напротив, опустились до 50%. Причина проста: эксплуатационные расходы на электрогрузовики становятся сравнимы с дизельными, а иногда и ниже. Для консервативного рынка это настоящий переворот.
После ухода западных брендов в 2022 году именно китайские производители заняли лидирующие позиции в поставках средне- и тяжелых грузовиков в Россию. Однако нынешнее доминирование дизельных моделей - временное явление. Уже в ближайшие годы российский рынок столкнется с наплывом газовых и электрических грузовиков из КНР, вне зависимости от того, насколько готова инфраструктура или как быстро реагируют регуляторы.
По информации Комтранс, китайские компании делают ставку на снижение стоимости владения и ценовую конкуренцию. Электрические грузовики становятся все доступнее, а газовые модели привлекают стабильностью и дешевизной топлива. В результате даже самые осторожные перевозчики начинают задумываться о смене привычных дизелей на новые технологии.
Интересно, что в Китае переход к альтернативным силовым установкам происходит не только из-за экологии. Здесь важнее экономическая выгода: электрические и газовые грузовики позволяют перевозчикам экономить на топливе и обслуживании. Это особенно актуально на фоне роста цен на дизель и ужесточения экологических стандартов.
Для России такой сдвиг означает, что привычный облик грузового автопарка изменится быстрее, чем многие ожидают. Уже сейчас на рынке появляются первые электрические и газовые тягачи из КНР, а в ближайшие годы их доля будет только расти. Вопрос лишь в том, насколько быстро российские перевозчики и инфраструктура смогут адаптироваться к новым реалиям.
Если Вы не знали, крупнейшие китайские производители грузовиков - это такие компании, как FAW, Dongfeng, Foton и JAC. Они активно развивают линейки газовых и электрических моделей, инвестируя в новые технологии и расширяя экспортные поставки. В последние годы именно эти бренды стали основными игроками на российском рынке тяжелых грузовиков, вытеснив европейских и американских конкурентов.
