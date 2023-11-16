Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»

07.02.2023, 00:05

5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свежие данные о продажах в России новых легковых автомобилей в январе 2023 года. За месяц отечественные дилеры реализовали 32,5 тысячи машин или в полтора раза меньше, чем в январе 2022-го.Читать далее