Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Фото: avtospravochnaya.com
На опубликованных фото с мероприятия можно заметить интересный нюанс. Вместо логотипа Haval на радиаторной решетке установили шильдик с надписью «ДПС», выполненной в том же фирменном стиле.
-
09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
-
26.07.2023, 11:37
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
Российский авторынок постепенно смещается в сторону Поднебесной. И если в продажах новых автомобилей китайцы доминируют уже не первый месяц, то вторичный рынок им еще предстоит завоевать.Читать далее
-
27.03.2023, 00:16
5 китайских автомобилей в России с самым большим багажником
Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
07.02.2023, 00:05
5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свежие данные о продажах в России новых легковых автомобилей в январе 2023 года. За месяц отечественные дилеры реализовали 32,5 тысячи машин или в полтора раза меньше, чем в январе 2022-го.Читать далее
-
02.01.2023, 13:17
В России резко подешевели кроссоверы Haval
Компания Haval с 1 января 2023 года снизила максимальные цены перепрожи на свои кроссоверы на 100 000 – 150 000 рублей. Теперь самый доступный Haval Jolion стоит минимум 1,8 млн рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
-
26.07.2023, 11:37
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
Российский авторынок постепенно смещается в сторону Поднебесной. И если в продажах новых автомобилей китайцы доминируют уже не первый месяц, то вторичный рынок им еще предстоит завоевать.Читать далее
-
27.03.2023, 00:16
5 китайских автомобилей в России с самым большим багажником
Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
07.02.2023, 00:05
5 самых продаваемых кроссоверов в России в январе 2023 года (Hyundai Creta покинула чат)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свежие данные о продажах в России новых легковых автомобилей в январе 2023 года. За месяц отечественные дилеры реализовали 32,5 тысячи машин или в полтора раза меньше, чем в январе 2022-го.Читать далее
-
02.01.2023, 13:17
В России резко подешевели кроссоверы Haval
Компания Haval с 1 января 2023 года снизила максимальные цены перепрожи на свои кроссоверы на 100 000 – 150 000 рублей. Теперь самый доступный Haval Jolion стоит минимум 1,8 млн рублей.Читать далее
- 2 799 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 945 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 510 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 1 995 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 2 800 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 575 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 690 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 360 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 070 000 РHaval F7 2019 в Москве
- 2 360 000 РHaval F7 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий